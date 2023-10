Virgin: Fibra al 100% da 24,49 euro al mese

Virgin è un operatore di connettività internet che in Italia sta facendo parlare di sé da qualche mese, in realtà in 12 Paesi del mondo conta già più di 14 milioni di clienti attivi. Il marchio inoltre ha 25 anni di storia e dunque è sicuramente un’azienda affidabile e molto ricercata e amata dai suoi utilizzatori.

La Fibra FTTH di questo gestore è ben 12 volte più veloce di una comune Misto Rame, anche chiamata FTTC. Il prezzo richiesto è comunque relativamente basso ed inoltre non sono previsti vincoli contrattuali minimi da dover rispettare.

Virgin: la Fibra che non ti aspetti

Le caratteristiche di questo nuovo provider sono sicuramente la trasparenza e il fatto che i prezzi sono garantiti per sempre anche dopo il periodo promozionale. Vediamo le principali:

Fibra adatta allo streaming : Serie TV, Film, eventi sportivi tutti senza interruzioni né buffering o lag fastidiosi.

: Serie TV, Film, eventi sportivi tutti senza interruzioni né buffering o lag fastidiosi. Fibra pensata per il gaming : i tuoi giochi preferiti online senza delay.

: i tuoi giochi preferiti online senza delay. Smart Working : le tue call di lavoro saranno sempre nitide e senza intoppi.

: le tue call di lavoro saranno sempre nitide e senza intoppi. Multidevice: anche se connetti più di un device la rete rimane stabile e non perde banda.

La Fibra Pura di Virgin è disponibile in due velocità che variano a seconda della copertura presente in zona. La prima offerta arriva fino a 1 Gigabit al secondo ed è disponibile a partire da 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 29,49€ per sempre. La seconda, invece, può arrivare anche a toccare i 2.5 Gigabit al secondo in download. Il canone in questo caso è pari a 29,49 euro mensili per sempre.

Le offerte sono valide solo ONLINE con contributo una tantum richiesto per l’attivazione e l’allaccio della Fibra a partire da 19,99 euro in sconto. Queste promo scadono a fine mese.

