Virgin Fibra e Infinity+ GRATIS, ecco come

Virgin Fibra continua a proporre la sua PROMO con Infinity+ per 3 mesi anche in questo mese di Agosto. Scopri come richiederla ONLINE.

Infinity+ e Virgin Fibra: tutti i dettagli

La tariffa permette di navigare flat fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento mensile. Il tutto per soli 24,49 euro al mese per 18 mesi. Il canone promozionale aumenta a 29,49 euro dal diciannovesimo mese in poi e rimane bloccato per sempre. In alternativa, è possibile richiedere la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo ad un costo di 29,49 euro per sempre. In queste due promozioni troviamo anche ben 3 mesi gratis di Mediaset Infinity+.

Grazie a questa promozione, dunque, è possibile visionare tutto il catalogo del servizio streaming di Mediaset. Sono compresi sia i film che le serie TV ma anche gli eventi sportivi come la Coppa Italia e la Uefa Champions League.

Virgin permette di arrivare nelle case degli italiani grazie alla partnership sancita con Open Fiber e Fastweb. Questo permette al provider di offrire ai suoi clienti un servizio di qualità e di coprire gran parte del territorio nazionale.

Inoltre, Virgin Fibra sia nella versione normale che nella versione con download a 2.5 Gigabit al secondo è disponibile anche nella versione Virgin & Fitness. In questo caso oltre alla navigazione illimitata è possibile mantenersi in forma grazie alle sessioni di allenamento incluse nel pacchetto.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto quest’oggi è attivabile ONLINE con costo di attivazione scontato a soli 19,99€ una tantum solo entro il 31 Agosto 2023. La variante a 29,49 euro per sempre con la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo, invece, prevede un contributo richiesto inizialmente pari a 30,99 euro una tantum. Con Virgin Fibra, inoltre, puoi disdire senza costi quando vuoi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.