Virgin Fibra FTTH: ora a partire da 24,49€

Virgin Fibra è il provider che propone solamente FTTH dritta a casa ad un prezzo di partenza davvero incredibile. Inoltre, grazie al periodo promozionale, è possibile ricevere ben 3 mesi di Infinity+ GRATIS.

Virgin Fibra: tutti i dettagli delle PROMO in FTTH

La promozione di partenza offre internet a casa in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo incluso senza costi aggiuntivi nel canone mensile. Tutto questo ad un prezzo di partenza di soli 24,49 euro al mese per 18 mesi. Dopo i primi diciotto mesi, il canone si stabilizza a 29,49 euro e rimane poi bloccato per sempre.

In alternativa, è possibile richiedere la tariffa con Fibra a 2,5 Gigabit al secondo ad un costo di 29,49 euro per sempre. In entrambi i casi, ci sono 3 mesi gratis di Mediaset Infinity+. La piattaforma offre svariati Film, Serie TV ma anche eventi sportivi come la Uefa Champions League e molto altro.

La copertura di Virgin è resa grazie alla partnership sancita con Oper Fiber e da poco anche con Fastweb. Grazie a questi due partner tecnici, il provider è presente in molti comuni del territorio italiano.

Inoltre, Virgin Fibra ha anche un pacchetto pensato per le persone meno sedentarie. La promo Virgin & Fitness è pensata infatti a chi intende mantenersi in forma grazie alle sessioni di allenamento incluse nel costo mensile.

Costi ed altro

La tariffa entry level a partire da 24,49 euro mensili è attivabile ONLINE con costo di attivazione scontato a soli 19,99€ una tantum solo entro il 31 Agosto 2023. La variante a 29,49 euro per sempre con la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo, invece, prevede un contributo iniziale pari a 30,99 euro una tantum. Con Virgin Fibra, inoltre, puoi disdire senza costi e quando vuoi!

