Virgin Fibra: prezzo top bloccato e senza vincoli, approfitta ORA

La fibra ottica è, senza ombra di dubbio, una tecnologia che ha profondamente rivoluzionato il concetto di connessione online. Questa infatti, propone velocità di download e upload impensabili solo fino a qualche anno fa.

Nonostante ciò è bene considerare come solo scegliendo il provider più adatto alle proprie esigenze è possibile godere appieno di tale soluzione.

In molti casi infatti, gli operatori offrono prezzi poco concorrenziali o legano con vincoli (più o meno espliciti) gli utenti. L’unico modo per evitare condizioni poco favorevoli è scegliere una soluzione adeguata.

In tal senso, la proposta di Virgin Fibra Pura risulta una delle più interessanti tra quelle proposte sul mercato.

Con Virgin Fibra saluti il rame: prestazioni super e niente vincoli

Con Virgin Fibra Pura è possibile dire addio al rame, affidandosi alle più innovative tecnologie legate alla fibra ottica, per velocità che possono raggiungere download di 1Gbit/s.

Di fatto, la connessione proposta offre performance ideali per chi utilizza la rete per questioni di lavoro, compreso chi ha necessità di una base solida su cui operare (come gli online trader). Discorso simile è fattibile per i gamer: di fatto, i tempi in cui lag e rallentamenti rendevano i titoli di ultimo grido ingiocabili sono ormai alle spalle.

Non solo: per questioni etiche, Virgin Fibra non si affida a semplici bot per poter comunicare con i propri clienti. Per quanto concerne l’assistenza, dunque, è possibile avere sempre e comunque a che fare con operatori “reali”.

Infine, va tenuto anche conto della recente promozione che interessa questo provider.

Sottoscrivendo un abbonamento ora con Virgin Fibra è possibile ottenere, con prezzo bloccato per 18 mesi, la migliore connessione disponibile in Italia per soli 24,49 euro al mese, invece dei 29,49 del prezzo di listino.

Tenendo conto che le operazioni di installazioni una tantum hanno il costo di soli 19,99 euro, si tratta dell’opportunità imperdibile per mettere le mani su questo servizio di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.