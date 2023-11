Virgin Fibra: velocità di connessione fino 2.5 Gigabit/s con tariffe in promozione

Virgin Fibra si presenta come un’offerta di connettività internet che punta sulla tecnologia Fibra Pura (FTTH), promettendo velocità massime di connessione che arrivano fino a 2.5 Gigabit/s, un valore significativamente superiore rispetto alle tradizionali connessioni in misto rame (FTTC) o ADSL. Questo tipo di tecnologia offre un’esperienza online senza interruzioni, ottimale per lo streaming di contenuti ad alta definizione, il gioco online e il lavoro da remoto.

Le tariffe offerte da Virgin Fibra sono articolate in più opzioni con due soluzioni di velocità massime, 1 Giga e 2.5 Giga, con prezzi promozionali per i primi 18 mesi e un costo fisso garantito successivamente. L’offerta si arricchisce anche di un pacchetto combinato “Fibra & Fitness”, che associa il servizio internet alle esperienze delle palestre Virgin Active, proponendo uno sconto esclusivo per i soci.

L’offerta Virgin Fibra è disponibile in quattro versioni a partire da €29,49 al mese per sempre. Con un prezzo promozionale di 24,49€ al mese per i primi 18 mesi, per chi attiverà l’offerta entro il 09 dicembre 2023

Le offerte sono valide per chi attiverà Virgin Fibra online. È previsto un contributo una tantum richiesto per l’attivazione e l’allaccio della Fibra a partire da 19,99 euro in sconto. Il costo di attivazione o migrazione comprende il lavoro a domicilio del tecnico che provvederà all’installazione e l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri, se sarà necessario.

A seconda della zona in cui ci si trova, si riceverò un modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, gratis, direttamente a casa, oppure sarà il tecnico a consegnarlo il giorno dell’installazione.

Non sono previsti obblighi contrattuali, il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento senza penali e senza costi nascosti.

Per conoscere l’offerta completa di Virgin Fibra clicca qui e verificare la copertura nella tua zona clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.