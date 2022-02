Virgin Galactic: 450.000 $ per volare nello spazio

Virgin Galactic ha annunciato l’apertura al pubblico della vendita dei biglietti. A partire dal 16 febbraio sarà possibile prenotare un posto sulla SpaceShipTwo per volare nello spazio. Chi vuole diventare astronauta per un giorno deve sborsare 450.000 dollari in totale e un acconto di 150.000 dollari. L’avvio del servizio commerciale è previsto nel quarto trimestre 2022.

Biglietti disponibili per tutti, più o meno

Durante la prima fase di vendita era possibile acquistare un biglietto a circa 250.000 dollari. Successivamente il prezzo è aumentato a 450.000 dollari. Nel comunicato stampa relativo ai risultati finanziari del terzo trimestre 2021 è scritto che l’azienda ha venduto circa 700 dei 1.000 biglietti disponibili (uno è stato acquistato anche da Elon Musk). L’obiettivo è arrivare a 1.000 prima dell’avvio del servizio commerciale, quindi le vendite sono state aperte a tutti. Per l’occasione è stato presentato anche il nuovo logo (visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo).

Il decollo avverrà sempre dallo Spaceport America in New Mexico. La SpaceShipTwo viene fissata al quadrimotore White Knight Two, dal quale si separa quando l’aereo raggiunge un’altitudine di circa 15.000 metri. Viene quindi acceso il motore a razzo, che in pochi secondi, permette alla SpaceShipTwo di raggiungere una velocità di Mach 3 (circa 3.700 Km/h). Il volo dura circa 90 minuti.

La missione Unity 23 con tre italiani a bordo, inizialmente programmata per settembre 2021, è stata posticipata prima ad ottobre 2021 e successivamente al 2022. Attualmente sono in corso gli interventi di manutenzione previsti per i due veicoli. Prima dell’avvio del servizio commerciale dovrebbero essere previste altre due missioni (Unity 24 e 25).