Virgin Galactic: primo volo con il nuovo spazioplano nel 2027

Virgin Galacic ha comunicato che il primo volo con il nuovo spazioplano di classe Delta dovrebbe essere effettuato a febbraio 2027. Originariamente era previsto entro il quarto trimestre 2026, ma è necessario completare l’installazione di componenti e quindi eseguire i test. L’azienda di Richard Branson ha intanto chiesto ai clienti di scegliere il nome tra quattro opzioni.

Biglietto da 750.000 dollari per turisti spaziali

Dopo vari voli di test, Virgin Galactic ha avviato l’offerta commerciale (passeggeri paganti) il 29 giugno 2023 con la missione Galactic 01. Lo spazioplano SpaceShipTwo (classe Unity) ha portato cinque persone ad un’altitudine di circa 85 Km. Dopo aver completato altre sei missioni, lo spazioplano è stato ritirato all’inizio di giugno 2024 (il volo di fine maggio 2026 era solo per addestramento).

Virgin Galactic aveva previsto la realizzazione di due SpaceShip III (VSS Imagine e VSS Inspire), ma lo sviluppo è stato interrotto per spostare tutte le risorse sul primo spazioplano di classe Delta. Può trasportare fino a sei passeggeri, come SpaceShipTwo, ma supporta un numero maggiore di voli (fino a 12 al mese), grazie alla semplificazione delle procedure di manutenzione.

I voli dovevano essere ripristinati entro il quarto trimestre 2026. A causa di vari problemi, il debutto del nuovo spazioplano è stato posticipato a febbraio 2027. Il CEO Michael Colglazier ha dichiarato:

La nostra prima navicella dovrebbe entrare in servizio commerciale nel febbraio 2027 anziché nel quarto trimestre del 2026, consentendoci di avere più tempo per completare l’installazione dell’avionica e dei sistemi. Prevediamo di iniziare la fase di test di volo con questo veicolo in ottobre e che la nostra seconda navicella spaziale si unisca alla flotta nel marzo 2027.

Le missioni partiranno sempre dallo Spaceport America in New Mexico, ma in futuro potrebbero partire anche dallo spazioporto di Grottaglie. Il CEO ha inoltre comunicato che sono stati già venduti oltre 50 biglietti da 750.000 dollari ai futuri turisti spaziali.

Fino al 27 agosto, dipendenti di Virgin Galactic e clienti possono votare per scegliere il nome dello spazioplano di classe Delta. L’azienda ha ridotto il numero iniziale (276) a quattro opzioni: Horizon, Explorer, Ascend e Apeiron.