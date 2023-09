Virgin River 5 sta arrivando: scopri la promo per vedere gli episodi

Virgin River 5 è la nuova stagione di una serie TV Netflix molto amata. Attesissima dal suo pubblico, sta arrivando sul catalogo del colosso dello streaming on demand. Quando sarà il giorno del suo debutto? Dall’account Instagram di questa serie si legge che i nuovi episodi saranno disponibili per tutti gli abbonati Netflix da giovedì 7 settembre 2023. Se ancora non hai un abbonamento attivo, ma anche se sei già cliente non puoi perderti questa offerta.

Attiva Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. Inclusi nel prezzo, bloccato per 18 mesi, hai tutto il palinsesto di Sky TV e tutto il ricco catalogo di Netflix. Si tratta di un prezzo spettacolare! Sbrigati a sottoscrivere questo abbonamento. La cosa interessante è che puoi mantenere il tuo account che passerà al Piano Base in HD 720p senza interruzioni pubblicitarie. Se preferisci altri piani puoi sempre scegliere le altre due offerte di Intrattenimento Plus:

Virgin River 5: la serie TV più attesa sarà disponibile su Netflix

“Il momento che tutti stavate aspettando… Rullo di tamburi, per favore. La stagione 5 di Virgin River sarà trasmessa in streaming su Netflix il 7 settembre! Ripetiamo, il 7 settembre“. È questo l’annuncio che si legge sul profilo ufficiale Instagram della serie TV. Un’ottima occasione per sfruttare Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese che include:

Netflix con tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità: serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Puoi mantenere il tuo account Netflix o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi device. Incluso, a questo prezzo, hai Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie;

Sky TV con la tua TV firmata Sky: dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le imperdibili produzioni Sky Original. A questo prezzo trovi anche un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA. Non dimenticarti gli show di Sky di cui tutti parlano per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia. Infine ti aspetta una ricca proposta di documentari con i segreti della natura, il mondo animale, la storia, l’attualità e la scienza.

