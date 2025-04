Virus, malware e truffe online in fuorigioco con i piani Norton 360

La protezione dei propri dispositivi da virus, malware, ransomware, phishing e altre truffe online è di vitale importanza al giorno d’oggi, dal momento quest’ultimi continuano ad essere una seria minaccia per dati personali, finanziari e aziendali. Tra i migliori strumenti disponibili vi sono i piani della suite Norton 360, progettata appositamente da Norton per una protezione ottimale di tutta la famiglia.

In questi giorni è attiva una promozione che consente di risparmiare fino al 71% sui prezzi dei piani annuali: il pacchetto base, Norton 360 Standard, costa 2,08 euro al mese, quello Deluxe – che offre il miglior rapporto qualità-prezzo – è in offerta a 2,50 euro, mentre il piano più completo, Advanced, è disponibile a 3,33 euro al mese. Per beneficiare dei prezzi scontati, è sufficiente collegarsi sul sito di Norton.

Protezione ai massimi livelli con la suite Norton 360

Anno dopo anno, gli attacchi di phishing e i malware che sottraggono i dati personali degli utenti diventano sempre più sofisticati. Servendosi di uno dei piani di Norton 360 si ottiene una protezione avanzata, tanto per le informazioni personali quanto per le credenziali bancarie quando si è connessi online. L’antivirus pluripremiato di Norton è infatti in grado di rilevare in tempo reale siti web fake, bloccare i keylogger (quei software che registrano ciò che un utente digita con la tastiera, inclusi i numeri riguardanti la carta di credito) e monitorare le transazioni per rilevare eventuali attività sospette.

Un altro caso d’uso ha per protagonisti i freelance e tutti coloro che lavorano da remoto. A questo proposito occorre citare i ransomware, una minaccia sempre più diffusa: qualora vada a segno un attacco di questo tipo, i file conservati nel computer verrebbero bloccati (per riaverli indietro i cybercriminali richiedono di solito un riscatto in denaro). Grazie a Norton, invece, si otterrebbe da subito una protezione avanzata al fine di prevenire tali attacchi.