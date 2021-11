Visa Eco Benefits: pagamenti e sostenibilità

Nel portfolio di soluzioni messe a punto da Visa e offerte ai propri partner fa il suo debutto Eco Benefits, sviluppata in modo coerente con gli obiettivi fissati dal gruppo in termini di sostenibilità e destinata agli istituti che emettono carte di pagamento. Il lancio è previsto in un primo momento nel territorio europeo, per proseguire poi nel corso del prossimo anno a livello globale.

Pagamenti e abitudini di consumo che fanno bene all'ambiente

Gli issuer potranno aggiungere ai prodotti di credito e di debito alcuni benefici grazie ai quali, i titolari, saranno in grado di comprendere l'impatto delle spese sull'ambiente. Vengono così incentivate modalità di consumo responsabili e sostenibili. Di seguito le caratteristiche.

Calcolatore dell'impronta di carbonio : servizio offerto da ecolytiq che assegna un punteggio relativo all'impatto in termini di cambiamento climatico;

: servizio offerto da ecolytiq che assegna un punteggio relativo all'impatto in termini di cambiamento climatico; compensazioni di carbonio : possibilità per i clienti di compensare l'impatto generato;

: possibilità per i clienti di compensare l'impatto generato; educazione personalizzata : si incoraggiano i clienti a un consumo più sostenibile;

: si incoraggiano i clienti a un consumo più sostenibile; materiali sostenibili : ne fa parte la collaborazione con CPI Card Group e l'emissione di ricevute digitali;

: ne fa parte la collaborazione con CPI Card Group e l'emissione di ricevute digitali; donazioni a organizzazioni ambientali : supporto all'attività di realtà come One Tree Planted impegnata nella riforestazione;

: supporto all'attività di realtà come One Tree Planted impegnata nella riforestazione; riconoscimenti: premiati i comportamenti sostenibili.

Chiudiamo con il commento di Charlotte Hogg, EVP e Chief Executive Officer di Visa Europe, che sottolinea l'impegno del gruppo finalizzato al contrasto al cambiamento climatico.