Le novità di Visa per il Salone dei Pagamenti 2021

In vista della propria partecipazione al Salone dei Pagamenti 2021 (dal 3 al 5 novembre), Visa annuncia una serie di novità messe in campo al fine di contribuire al processo di digitalizzazione del Paese, essenziale nel percorso di ripresa e crescita economica, come più volte sottolineato anche dal Governo.

Salone dei Pagamenti: nuove soluzioni da Visa

Per accompagnare una tendenza all'innovazione accelerata dalla necessità di far fronte alla crisi sanitaria, dallo scorso anno in poi, il gruppo introduce alcune nuove soluzioni dedicate a consumatori e imprese. Eccole.

Click to Pay con Visa , una funzionalità che semplifica e velocizza l'esperienza di acquisto online, memorizzando in modo sicuro i dati di pagamento del consumatore;

, una funzionalità che semplifica e velocizza l'esperienza di acquisto online, memorizzando in modo sicuro i dati di pagamento del consumatore; Tap to Phone , un servizio dedicato agli esercenti per trasformare gli smartphone Android in terminali di accettazione dei pagamenti digitali, semplicemente scaricando un'app;

, un servizio dedicato agli esercenti per trasformare gli smartphone Android in terminali di accettazione dei pagamenti digitali, semplicemente scaricando un'app; Visa Token Service , un servizioche aiuta a proteggere le transazioni effettuate mediante dispositivi connessi (in-app, online e o tramite pagamenti mobile) sostituendo il numero della carta Visa con un token;

, un servizioche aiuta a proteggere le transazioni effettuate mediante dispositivi connessi (in-app, online e o tramite pagamenti mobile) sostituendo il numero della carta Visa con un token; B2B Connect, una funzionalità che permette alle aziende di effettuare pagamenti transfrontalieri da conto a conto, a favore di altre società situate all'estero, limitando le complessità tra banche e riducendo i tempi.

In tema di sostenibilità ed educazione finanziaria, Visa afferma inoltre di aver siglato partnership con realtà Fintech selezionate, per lo sviluppo di soluzioni innovative: è il caso di Ecolytiq, Snowdrop Solutions e Minna Technologies. Chiudiamo con il commento di Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia, incluso nel comunicato stampa sulle novità ricevuto in redazione.