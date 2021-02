Il nome scelto è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta: VisaNet +AI è una suite di servizi che fanno leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per far fronte alle sfide che quotidianamente istituti bancari, commercianti e consumatori si trovano a dover gestire. Dai ritardi nei pagamenti al saldo contabile fino al regolamento giornaliero dei conti (settlement).

VisaNet + AI: l’intelligenza artificiale al servizio del Fintech

L’approccio adottato da Visa è quello che ricorre all’uso di soluzioni come Smarter Posting per fornire maggiore trasparenza ai consumatori, Smarter Settlement Forecast che utilizza la modellazione predittiva per anticipare le esigenze di flusso di cassa e Smarter Stand-In Processing (quest’ultima introdotta lo scorso anno) che attraverso il deep learning aiuta le istituzioni finanziarie a incrementare le autorizzazioni delle transazioni durante i disservizi. Di seguito le parole di Jack Forestell, Chief Product Officer di Visa.

I nostri clienti, partner e titolari di carta si rivolgono a noi per ottenere informazioni rilevanti e basate sui dati in modo da gestire al meglio le loro attività imprenditoriali e finanziarie,

soprattutto in un momento come questo. Oggi annunciamo una serie di servizi che utilizzano l’IA per facilitare ai consumatori la gestione dei loro conto e alle istituzioni finanziarie la gestione del loro business. Con il nostro investimento nell’infrastruttura IA, stiamo sbloccando in tempo reale nuove soluzioni per problemi complessi. Questo è solo l’inizio di ciò che possiamo fare con il potere predittivo dell’intelligenza artificiale.

Al via #VisaNet + #AI, suite di servizi che utilizza l’Intelligenza Artificiale per affrontare alcune sfide del settore, tra cui i ritardi nella gestione dei saldi su conto corrente e, per le banche, l’imprevedibilità nella gestione giornaliera dei fondi: https://t.co/vRGNZr00yC pic.twitter.com/sm7s5QgwtL — Visa Italia (@Visa_IT) February 16, 2021

Per quanto riguarda la disponibilità, nel comunicato giunto in redazione Visa afferma che Smarter Posting arriverà in Europa nell’aprile 2021, mentre Smarter Settlement Forecast si trova attualmente in fase di test con il lancio ufficiale previsto entro la fine dell’anno: la soluzione sarà resa disponibile ai clienti attraverso Visa Analytics Platform. Invece, come già scritto, Smarter STIP è disponibile da ormai qualche mese e già capace di riscontrare un forte interesse da parte di clienti come Caixa Econômica Federal e Doha Bank.