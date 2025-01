VistaSocial: i punti di forza del servizio e a chi si rivolge

Vista Social è una piattaforma innovativa e completa progettata per la gestione dei social media. Il suo obiettivo è di aiutare agenzie e brand ad organizzare le loro attività sui canali social al meglio, sfruttando il vantaggio offerto dall’integrazione di un assistente intelligente basato su ChatGPT.

Disponibile a partire da 39 euro al mese, ai nuovi iscritti Vista Social propone un periodo di prova gratuita della durata di 14 giorni. Per accedere alla prova non è richiesto l’inserimento di una carta di credito, inoltre al termine delle due settimane si è liberi di scegliere se proseguire con la sottoscrizione del piano mensile o annuale oppure disdire senza costi.

Pregi e a chi si rivolge Vista Social

Iniziamo dai punti di forza principali della piattaforma Vista Social:

integrazione completa dei vari social : attraverso un’unica piattaforma è possibile gestire tutti i più importanti social media oggi disponibili, inclusi Instagram, TikTok, X, Facebook, Pinterest e LinkedIn;

: attraverso un’unica piattaforma è possibile gestire tutti i più importanti social media oggi disponibili, inclusi Instagram, TikTok, X, Facebook, Pinterest e LinkedIn; generazione immediata dei contenuti : l’integrazione di un assistente AI alimentato da ChatGPT consente alle aziende e ai creator di creare contenuti coinvolgenti nell’immediato, pronti per essere postati sui social e diventare potenzialmente virali;

: l’integrazione di un assistente AI alimentato da ChatGPT consente alle aziende e ai creator di creare contenuti coinvolgenti nell’immediato, pronti per essere postati sui social e diventare potenzialmente virali; gestione unificata dei commenti: tramite un’unica dashboard si possono gestire i commenti degli utenti provenienti da tutti i vari canali social (inclusi messaggi e menzioni).

Alla luce di tutto questo, come già accennato all’inizio Vista Social è uno strumento che può tornare utile soprattutto ad agenzie di marketing, influencer, piccole e medie imprese che vogliono aumentare la propria visibilità sui social e team di marketing interni per una migliore collaborazione e visione d’insieme.

Come avviare la prova gratuita

Chiudiamo infine guidandovi passo passo nell’attivazione della prova gratuita di 14 giorni della piattaforma. Prima di tutto, occorre collegarsi al sito ufficiale Vista Social.

In seguito, cliccate sul pulsante Start your free trial, che vi reindirizzerà alla pagina dei piani. Una volta qui, scegliete uno dei piani disponibili, come ad esempio Standard, e premete su Try free for 14-days.

A questo punto non vi resta che completare l’iscrizione al servizio, inserendo nome e cognome, indirizzo e-mail e password. Dopo aver riempito i campi vuoti, cliccate su Create account per formalizzare la registrazione e l’avvio della prova.