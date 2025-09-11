Visual Studio 2026 è qui: nuova interfaccia e tanta AI

Agli addetti ai lavori è sufficiente un solo sguardo per capire che Visual Studio 2026 taglia i ponti col passato, costituendo uno degli aggiornamenti più importanti di sempre per l’ambiente di sviluppo. Dopotutto, la versione precedente risale a quattro anni fa (la 2022 o 17.x pubblicata nel novembre 2021). È possibile scaricare l’anteprima direttamente dal sito ufficiale, attraverso il canale riservato agli Insider, che prende il posto di quello Preview.

Le novità di Visual Studio 2026

Sono tante le novità introdotte da Microsoft. Alcune di queste hanno a che fare con l’intelligenza artificiale e non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando il trend del momento e quanto il gruppo di Redmond stia puntando in questa direzione. La sua integrazione, nativa e profonda, è descritta come come un partner silenzioso che conosce la tua soluzione, rispetta la tua memoria muscolare e offre un aiuto tempestivo piuttosto che invadente . Ad esempio, l’impiego di Copilot tornerà utile ad esempio per fornire assistenza durante la stesura o l’elaborazione del codice, adattamenti automatici degli snippet e suggerimenti mirati per la revisione o la risoluzione dei problemi. Gli utenti potranno scegliere a quale modello AI affidarsi.

Sono state incrementate le prestazioni a tutto tondo, anche sui sistemi x64 e ARM64. Ultima, ma non meno importante novità, è quella riguardante il restyling dell’interfaccia (e del logo, mostrato nell’immagine di copertina). Ogni elemento è stato ottimizzato: dalle icone alla spaziatura, fino al layout nel suo complesso. La parola d’ordine è Fluent UI, ci sono 11 temi preimpostati tra i quali scegliere (alcuni si chiamano Mango Paradise e Juicy Plum) e la gestione delle estensioni è stata resa più accessibile.

Come anticipato, la versione d’anteprima di Visual Studio 2026 (formalmente la 18.x) è a disposizione nel canale Insider. Microsoft ha già dichiarato di voler fornire aggiornamenti mensili, calibrando i propri interventi anche e soprattutto sulla base dei feedback ricevuti in questa fase.