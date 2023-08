Visual Studio: Microsoft interromperà lo sviluppo per Mac

Visual Studio si prepara a dire addio al versante Mac. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha annunciato che intende interromperne lo sviluppo per macOS e che l’ultima versione resa disponibile continuerà ad essere supportata sino ad agosto 2024.

Visual Studio: stop allo sviluppo per Mac

La decisione è stata presa in quanto il colosso di Redmond intende reindirizzare le sue risorse e la sua attenzione per migliorare VS e VS Code per lo sviluppo multipiattaforma. Alla luce di ciò, nessun nuovo framework, runtime o supporto linguistico verrà aggiunto a Visual Studio per Mac.

Come anticipato, però, Microsoft si è impegnata a supportare Visual Studio per Mac con aggiornamenti di sicurezza e compatibilità degli aggiornamenti della piattaforma per i prossimi 12 mesi, in maniera tale da permettere agli utenti che ne fanno uso di potersi adeguare in maniera alternativa al cambiamento.

In attesa del lancio di una soluzione multipiattaforma, Microsoft suggerisce, per coloro che hanno necessità di continuare ad usare il suo IDE su Mac, di munirsi di una macchina virtuale su macOS o nel cloud e di continuare a usare l’IDE da lì, tramite Windows. Si può altresì valutare l’impiego della versione online.

Ad ogni modo, l’azienda continuerà anche a fornire aggiornamenti di runtime e di carico di lavoro in modo da poter continuare a creare e spedire applicazioni basate su .NET 6, .NET 7 e i framework Mono.

Inoltre, pur non essendo ufficialmente supportato, è stato abilitato il supporto rudimentale per . NET 8 in Visual Studio per Mac per la creazione e il debug di applicazioni.