Vita da Carlo: guarda la seconda stagione in streaming

Tra le ultime uscite su piattaforma c’è anche la seconda stagione della serie Vita da Carlo, un’esclusiva Paramount+, che può essere anche vista in streaming gratis. Come? È sufficiente un essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo e utilizzare la settimana di prova gratuita del servizio.

Guarda in streaming la serie Vita da Carlo

Il protagonista Carlo Verdone, nei panni di se stesso, è alle prese con la propria immagine pubblica che si contrappone a una vita privata scandita da ritmi sempre uguali. Senza anticipare altro, riportiamo di seguito la sinossi che presenta i nuovi episodi (i primi tre sono già disponibili) e il trailer ufficiale.

Carlo si dedica ai suoi interessi, scrive un romanzo di successo e, ispirato da esso, cerca di realizzare il sogno di dirigere un film, nonostante le sfide familiari e professionali e il suo vizio di accontentare gli altri.

La durata di ogni episodio è di circa 30 minuti. Fanno parte del cast di attori anche Max Tortora, Alessandro Haber, Antonello Venditti, Roberto D’Agostino, Rossella Brescia, Massimo Ferrero, Morgan, Christian De Sica, il cantante Sangiovanni, Monica Guerritore, Anita Caprioli, Stefania Rocca, Filippo Contri, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Pietro Ragusa, Stefano Ambrogi, Andrea Pennacchi, Maria Palato, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Rocco Papaleo e Paolo Calabresi.

Per quanto riguarda la prima stagione, invece, è sufficiente un abbonamento Prime senza alcuna iscrizione aggiuntiva: è disponibile integralmente per lo streaming su Prime Video. È uscita nel novembre 2021 e si presenta così.

Carlo Verdone interpreta se stesso, mettendo in scena i drammi e la comicità della sua vita privata e del rapporto con una madre amorevole e oppressiva: Roma. Famiglia, amici famosi, produttori prepotenti ma anche farmaciste in grado di accogliere pazientemente la sua famigerata ipocondria. 10 episodi per raccontare l’uomo dietro l’attore comico più amato dagli italiani.

