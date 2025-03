Per una vita online (e offline) più sicura, elimina i tuo dati dal Web

Ogni attività che svolgiamo online, anche quella che ai nostri occhi potrebbe potrebbe apparire banale e innocua come la semplice visita di un sito, lascia dietro di sé una traccia che qualcuno è sempre pronto a catturare e a sfruttare a suo vantaggio. Sono i data broker, realtà che operano nell’ombra e che accumulano senza sosta dettagli sul nostro conto, per poi rivenderli a chi li sfrutterà con l’obiettivo di organizzare campagne di marketing mirate. O, nel peggiore dei casi, a coloro che le impiegheranno per mettere a segno truffe o furti di identità.

Ecco perché è di fondamentale importanza esercitare il pieno controllo sulle informazioni personali, evitandone la diffusione quando non necessario. E, se possibile, risulta ancora più efficace eliminare i propri dati dal Web. È però più facile a dirsi che a farsi. Fortunatamente, c’è chi viene in nostro soccorso, come nel caso di Incogni, che offre una soluzione progettata esattamente per svolgere questo compito. Oggi la trovi in sconto del 50% se scegli di attivare l’abbonamento annuale.

Incogni: come funziona e a cosa serve

Nello specifico, si occupa di rimuovere ogni dettaglio dalle risorse pubbliche e private come possono essere i motori di ricerca e i database. Inoltre, invia periodicamente richieste ai data broker che abbiamo già citato, poiché a volte accade che possano ricomparire in seguito alla cancellazione, chiedendo inoltre di non salvarne più in futuro.

Il compito è svolto da Incogni sulla base dei regolamenti vigenti in tutto il mondo, dal GDPR europeo al CCPA applicabile negli Stati Uniti. Inoltre, opera attraverso server situati in Germania e implementando un sistema di autenticazione a due fattori per garantire il massimo livello di sicurezza possibile.

Ogni progresso è monitorabile attraverso una dashboard dedicata, con report accurati in merito ai risultati ottenuti.

Basta spam, stop a truffe e furti di identità

Quanto appena descritto si traduce nella messa in sicurezza delle informazioni e, di conseguenza, nella prevenzione di alcuni rischi legati a doppio filo al mondo online. Viene meno la possibilità di esporre le proprie caselle email allo spam e di ricevere chiamate indesiderate sul numero di telefono. Ancora, con Incogni si evita di mostrare il fianco alle truffe e ai furti di identità purtroppo sempre più frequenti.

Ultimo, ma non meno importante, eliminare i dati personali dal Web significa non mettersi nella condizione di diventare oggetto delle attività di stalking, poiché un eventuale malintenzionato non sarà in grado di trovarli.

L’offerta: 50% di sconto sui piani annuali

Sono diverse le opzioni tra le quali scegliere per affidarsi alla tecnologia di Incogni. Oggi, la più conveniente è quella che propone il 50% di sconto sulla sottoscrizione di un abbonamento annuale. Il piano Individual per un solo utente è proposto al prezzo mensile di 6,99 euro (invece di 13,98 euro).

È da valutare l’alternativa rappresentata dalla formula Family & Friends che permette di condividere il servizio con altre quattro persone. Anche in questo caso, la promozione a -50% taglia in due la spesa, portandola a 15,49 euro al mese (invece di 30,98 euro).

C’è la possibilità di chiedere eventualmente un rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione, nel caso in cui la soluzione non dovesse soddisfare le aspettative.

Dallo stesso gruppo di NordVPN

Incogni nasce nel 2021 con una missione ben precisa: aiutare chiunque a tutelare la propria privacy, attraverso un servizio semplice da utilizzare ed efficace, strutturato in modo da impedire ai data broker la raccolta delle informazioni personali e, ancor più importante, per facilitarne l’eliminazione qualora siano già state acquisite.

Oggi fa parte dello stesso gruppo che gestisce NordVPN, una tra le Virtual Private Network globali più conosciute e affidabili, composta da oltre 7.000 server distribuiti in tutto il mondo.