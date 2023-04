Vivaldi 6.0 disponibile: tra Workspaces e nuove icone

A due mesi dal lancio di Vivaldi 5.7, il browser basato su Chromium si aggiorna migliorando ancora una volta le funzionalità lato produttività. Il lancio su piattaforme desktop della versione 6.0 di Vivaldi è avvenuto in queste ore con nuove funzionalità di personalizzazione e novità per la gestione delle schede. Procediamo con calma e vediamo di cosa si parla esattamente.

Le novità di Vivaldi 6.0

La feature più degna di nota si chiama Workspaces e consente di creare gruppi di schede con nomi e icone personalizzati, come se fossero desktop virtuali isolati ai quali accedere comodamente, cosicché le attività da svolgere tramite browser non vengano rallentate dal possibile disordine delle schede. Queste le parole del team norvegese in merito a tale feature:

“È incredibile lavorare con le aree di lavoro, ma diventano ancora più potenti se utilizzati con i nostri Tab Stacks e Tab Tiling, offrendo un’esperienza che nessun altro browser offre. Alcune persone preferiranno le pile di schede, mentre altre potrebbero trovare le aree di lavoro un modo più efficiente di lavorare. A causa della nostra filosofia, ci piace offrirvi opzioni differenti.”

La seconda novità di riferimento riguarda la possibilità di personalizzare l’aspetto della barra degli strumenti e delle icone dei menu, modificando così il browser come mai prima d’ora. Ad esempio, Vivaldi consente l’utilizzo di un tema simile a Windows 95, che potete vedere anche qui sopra. Altrimenti, potete ricercare un design più minimale grazie alla moltitudine di temi offerti all’interno del browser.

In aggiunta, potete creare il vostro design inserendo qualsiasi icona da voi desiderata, semplicemente caricando i file .png delle immagini volute nel browser.

Vivaldi 6.0 è da oggi disponibile per il download su Windows, macOS e Linux.