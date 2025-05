Vivaldi 7.4 più veloce e personalizzabile: le novità

Con l’aggiornamento 7.4, Vivaldi migliora ulteriormente l’esperienza, puntando su controllo, comfort e personalizzazione. Un po’ geek, ma soprattutto molto pratico.

Vivaldi 7.4 diventa ancora più veloce e personalizzabile

Vivaldi è da sempre il paradiso degli amanti delle combinazioni da tastiera, con un arsenale di comandi rapidi che fa impallidire Chrome e Firefox. Ma c’era un problema: i conflitti tra le scorciatoie. Con la versione 7.2, Vivaldi ha introdotto una soluzione elegante: un sistema di priorità per le scorciatoie. Permette di decidere chi comanda tra browser e pagina web, evitando quei momenti in cui si voleva aprire una nuova scheda e invece ci si ritrova con un PDF scaricato.

Con la nuova versione 7.4, Vivaldi fa un ulteriore switch. Adesso si può personalizzare il comportamento delle scorciatoie in base al sito che si sta visitando. Per esempio, si può decidere che su Google Docs debbano funzionare le scorciatoie della pagina (come Ctrl+B per il grassetto), mentre su altri siti continuino a prevalere quelle di Vivaldi. In questo modo si ha il pieno controllo su come e dove funzionano le proprie scorciatoie. È possibile lasciare attivi i comandi personalizzati di Vivaldi, oppure, di dare la precedenza alle scorciatoie specifiche di un sito, quando serve.

Nell’ultima versione, la barra degli indirizzi è diventata più intelligente, veloce e visivamente coerente. Le impostazioni sono state riorganizzate in modo più intuitivo, così si può trovare facilmente quello che si ceca. Ad esempio, ora si può scegliere quali elementi visualizzare nel menu a discesa, come cronologia, segnalibri o suggerimenti dei motori di ricerca. Inoltre, è possibile aumentare il numero di risultati che compaiono nel menu a discesa della barra degli indirizzi fino a 42 voci.

Altre novità della versione 7.4 di Vivaldi

Ora Vivaldi si apre più rapidamente, grazie a un selettore di profili semplificato. Passare da un profilo all’altro così è più immediato e meno macchinoso. Anche i pannelli di finestre e cronologia sono stati riorganizzati per essere più chiari, leggeri e facili da usare, anche per chi non è esperto.

Infine, Vivaldi ha ottimizzato il codice per offrire un’esperienza più fluida e stabile. Risultato: meno rallentamenti e meno errori, per una navigazione senza intoppi.