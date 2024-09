Vivaldi per Android e iOS: novità della versione 6.9

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento per Windows, macOS e Linux, la software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 6.9 per Android e iOS. Il co-fondatore e CEO Jon von Tetzchner ha elencato e descritto le sei novità, una delle quali in comune tra le due app.

Novità di Vivaldi 6.9

Con Vivaldi 6.9 per Android è stato completato rinnovato il menu delle impostazioni per consentire agli utenti di trovare più rapidamente le varie voci. Il restyling non è solo estetico, ma sono state riorganizzate anche le categorie e aggiunta la funzionalità di ricerca.

Gli utenti che hanno fatto una donazione alla software house vedranno un badge (un esagono di colore oro) sull’immagine del profilo nelle impostazioni di sincronizzazione. Lo stesso badge è visibile anche in Vivaldi 6.9 per iOS.

Per il sistema operativo di Apple ci sono altre tre novità. Quando l’utente sceglie la visualizzazione delle schede in stile desktop è possibile chiudere quelle in background toccando il pulsante X nell’angolo destro.

Il browser consente di usare i nickname per i motori di ricerca nella barra degli indirizzi. È possibile ad esempio assegnare una G a Google e una D a DuckDuckGo. Quindi è sufficiente scrivere una G o una D seguite da uno spazio prima della keyword. La software house consente ora di disattivare l’uso dei nickname per i motori di ricerca.

Infine, nella barra degli indirizzi viene mostrato l’URL completo. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dagli store di Apple e Google.