Il browser Vivaldi fa capolino su Microsoft Store

Lanciato nell’ormai lontano 2015 e fin da subito capace di guadagnare consensi per l’attenzione riposta alla tutela della privacy, Vivaldi è un browser basato su Chromium disponibile per Windows, macOS, Linux e Android: la prima di queste versioni, quella per PC, debutta oggi su Microsoft Store. Ciò significa che il download e l’installazione del software possono essere eseguiti direttamente dalla piattaforma del gruppo di Redmond, dunque passare dal sito ufficiale per scaricare e lanciare l’eseguibile.

Microsoft Store accoglie la versione Windows di Vivaldi

Tra le novità introdotte nelle ultime release dei mesi scorsi ricordiamo Workspaces (Aree di lavoro in italiano) che consente di creare gruppi di schede con nomi e icone personalizzati, Windows Panel per la gestione avanzata di quelle aperte durante le sessioni di navigazione e il pannello laterale Tasks pensato per organizzare al meglio le attività svolte online.

Considerato come l’erede spirituale dell’originale Opera e già utilizzato da oltre 2,4 milioni di utenti (secondo le statistiche riportate sul sito ufficiale), Vivaldi ha un nome ispirato al compositore italiano Antonio Vivaldi. Il motivo? Secondo uno dei fondatori del progetto, è estremamente noto e semplice da ricordare, in tutti i paesi del mondo. La software house che cura l’iniziativa ha uffici distribuiti in Norvegia, in Islanda e negli Stati Uniti.

Tra le funzionalità più apprezzate ci sono anche quelle relative ai temi e alla gestione delle risorse. Ciò nonostante, il focus rimane lo stesso di sempre, fin dall’esordio, quello concentrato sulla tutela della privacy attraverso accorgimenti e strumenti dedicati.