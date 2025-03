Vivaldi, arriva la VPN di Proton integrata nel browser

Dopo l’ultimo aggiornamento focalizzato sulle performance, il browser Vivaldi si prepara a un’altra importante novità: una VPN integrata, grazie a una nuova partnership con Proton.

Vivaldi si allea con Proton: arriva la VPN integrata

La scelta di Proton come partner non è casuale. Questo provider, famoso per la sua attenzione alla privacy, offre protezioni avanzate e oltre 11.500 server in 117 paesi. Per la serie “un nome, una garanzia”.

A differenza di altri browser con VPN integrate (come Microsoft Edge in passato e Opera), Vivaldi punta sulla semplicità. Non serviranno download aggiuntivi, installazioni o aggiornamenti separati. Basterà cliccare sul pulsante VPN nell’angolo in alto a destra, accedere con il proprio account Vivaldi e premere “Connetti”. Si potrà anche selezionare il paese o il server di destinazione.

Secondo Vivaldi, questa partnership con Proton VPN offre agli utenti un’esperienza online sicura, potente e personalizzata. Un’alternativa europea che sfida lo status quo e aiuta le persone a riprendere il controllo della propria vita digitale. Un obiettivo che rispecchia la vocazione di entrambe le aziende, da sempre paladine della privacy e dei diritti digitali.

Gratis per tutti, con qualche limite

Proton VPN sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti con un account Vivaldi, senza limiti di banda. Tuttavia, alcune funzionalità saranno riservate alla versione a pagamento (anche Proton VPN ha una sua versione gratuita con alcune limitazioni). Inoltre, per ora la VPN di Proton per Vivaldi sarà disponibile solo su desktop.

Come provare la nuova VPN?

Per testare la nuova VPN integrata, basta scaricare l’ultima versione di Vivaldi dal sito ufficiale.