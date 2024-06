Vivete in sicurezza le vacanze estive con 2 Blink Indoor a soli 79€

Amazon offre uno sconto imperdibile su ben 2 videocamere di sorveglianza Blink Indoor, il cui prezzo è sceso da 139,99 euro a soli 79,99 euro. Questa promozione rappresenta un’ottima occasione per chi desidera migliorare la sicurezza domestica senza spendere una fortuna. La Blink Indoor è una videocamera di sorveglianza senza fili progettata per essere utilizzata all’interno della casa, offrendo una combinazione di semplicità, efficienza e funzionalità avanzate.

2 videocamere di sorveglianza Blink Indoor: caratteristiche principali

La videocamera Blink Indoor è dotata di un sensore ad alta definizione che garantisce riprese video nitide e dettagliate fino a 1080p, sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a infrarossi integrata. Questa funzione è particolarmente utile per monitorare la casa durante le ore notturne o in ambienti poco illuminati, assicurando che nulla sfugga al controllo.

Un altro vantaggio della Blink Indoor è la sua facilità di installazione. Essendo una videocamera completamente wireless, non richiede complicati cablaggi. Basta posizionarla nel punto desiderato e collegarla alla rete Wi-Fi di casa. L’alimentazione avviene tramite due batterie AA al litio che garantiscono un’autonomia fino a due anni, eliminando la necessità di frequenti sostituzioni delle batterie.

La Blink Indoor è dotata di un sistema di rilevamento del movimento altamente sensibile. Quando viene rilevato un movimento, la videocamera invia una notifica immediata allo smartphone dell’utente, permettendo di visualizzare in tempo reale ciò che sta accadendo. Grazie all’app Blink Home Monitor, disponibile sia per iOS che per Android, è possibile accedere alle riprese live, rivedere i filmati registrati e personalizzare le impostazioni della videocamera direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Inoltre, la Blink Indoor offre la possibilità di archiviare i video nel cloud, garantendo che tutte le riprese siano al sicuro e facilmente accessibili in qualsiasi momento. Con l’abbonamento Blink, è possibile salvare e rivedere i filmati registrati fino a 60 giorni.

La videocamera dispone anche di audio bidirezionale, permettendo di ascoltare e parlare attraverso la videocamera. Questa funzione è ideale per comunicare con i membri della famiglia o con gli animali domestici quando non si è a casa, oppure per scoraggiare potenziali intrusi.

In conclusione, l’offerta di Amazon sulle 2 videocamere di sorveglianza Blink Indoor a soli 79,99 euro rappresenta un’occasione da non perdere per chiunque desideri aumentare la sicurezza della propria abitazione con un dispositivo affidabile e di alta qualità. Con le sue caratteristiche avanzate e la facilità d’uso, la Blink Indoor è una soluzione eccellente per la sorveglianza domestica.