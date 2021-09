VIVI energia: attiva ora il contratto e inizia a risparmiare sulle bollette

La bolletta del gas o quella della luce non ti soddisfa o stai cercando un fornitore di energia attento all'ambiente e alle energie rinnovabili? Vivi energia ha quello che fa per te: fino al 30 settembre potrai attivare un contratto per luce, gas o entrambi e iniziare da subito a risparmiare sulla bolletta di casa. In più per te un buono regalo da 50 euro a scelta tra buono Amazon e gifcard di oltre 100 brand! Attiva ora Vivi energia cliccando qui: nessun intervento fisico in casa tua, nessun vincolo alla durata del tuo contratto e la continuità della fornitura ed erogazione del servizio garantita al passaggio dal tuo attuale fornitore a Vivi energia.

Passa a Vivi energia con un click

Per passare dal tuo vecchio operatore a Vivi energia Luce e Gas è sufficiente entrare nel portale di Vivi energia e attivare l'offerta con pochi semplici passaggi. Potrai garantirti prezzi bassi senza sorprese, risparmi fino a 250 euro e livelli di servizi garantiti con un rimborso fino a 120 euro all'anno se non sei soddisfatto. Potrai scegliere tra tre diverse configurazioni, valide per clienti domestici:

Luce

Gas

Luce + Gas

Vivi energia è 100% energia verde: l'energia elettrica infatti è prodotta da fonti rinnovabili certificate senza alcun costo aggiuntivo. E a proposito di costi con Vivi energia non avrai sorprese: il prezzo dell'energia rimarrà fisso per 12 mesi, dal momento della tua sottoscrizione, alle migliori condizioni presenti sul mercato. L'offerta Luce e Gas è valida per i nuovi clienti che passano a VIVI energia con addebito su conto corrente.

Se stai cercando un nuovo modo per dare energia alla tua casa approfitta ora di questa promozione, attiva il tuo contratto con Vivi energia e inizia subito a risparmiare sulle bollette di casa. Hai tempo solo fino al 30 settembre!