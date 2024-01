Vivi le migliori avventure con Samsung Galaxy Watch5 Pro a -50%

Acquista subito il Samsung Galaxy Watch5 Pro a metà prezzo su Amazon. Questo smartwatch top di gamma è stato realizzato per offrirti il meglio senza rinunciare a nulla quando ti trovi ad affrontare avventure estreme. La cassa in titanio da 45mm è estremamente resistente così come il vetro in cristallo zaffiro che non lascia spazio a graffi e urti. Sappi che, se sei cliente Prime, hai la consegna gratuita veloce a casa e la possibilità di pagare un po’ alla volta con le rate di Cofidis.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: oltre ogni limite

Con il Samsung Galaxy Watch5 Pro puoi superare ogni tuo limite. All’interno della sua struttura quasi indistruttibile lavorano sensori professionali in grado di monitorare la qualsiasi. Tieni sotto controllo frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress, raggi UV, possibilità di pioggia e molto altro ancora. Inoltre, in qualsiasi momento puoi misurare la tua pressione arteriosa e la tua composizione corporea. Addirittura, direttamente dal polso, effettui un elettrocardiogramma.

Acquistalo adesso al 50% di sconto su Amazon. Ovviamente questa offerta è un’esclusiva destinata ai clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Subito per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.