Vivi in questa Regione? Scopri il nuovo canale sul digitale terrestre

Continuano gli aggiornamenti e le novità sulla piattaforma del digitale terrestre. Oggi segnaliamo un nuovo canale TV che è da poco approdato sulla piattaforma. Disponibile solo per alcuni utenti a livello locale, per poterlo vedere è richiesta la “Risintonizzazione Automatica” dei canali o la “Ricerca Automatica” dei canali.

Il protagonista è Radio Super che, prendendo il posto di Well TV, è ora disponibile alla numerazione LCN 788. Come dicevamo, questa novità non è a livello nazionale, ma locale. Ecco perché questo canale è possibile sintonizzarlo solo se si abita in Lombardia. Infatti, Radio Super fa parte del Mux Locale 3.

Questo è uno dei motivi per cui la lista canali del digitale terrestre è stata aggiornata a novembre più volte. Dai un’occhiata ai nostri consigli per sintonizzare questo nuovo canale e trovarlo nella tua lista canali se vivi in Lombardia e hai accesso alla programmazione delle emittenti del Mux Locale 3.

Digitale Terrestre: come vedere Radio Super in Lombardia

Per vedere Radio Super in Lombardia, nuovo canale che ha preso la posizione LCN 788, prima assegnata a Well TV, devi aggiornare la tua lista canali del digitale terrestre. Lo puoi fare in due modi, semplici e veloci, che dovrebbero garantirti la sintonizzazione di tutte le recenti novità, inclusa questa.