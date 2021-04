Vivid Money: banking e investimenti in un'App

Vivid Money, start up che ha realizzato una piattaforma di banking e investimenti semplificata con l’obiettivo di dare modo a chiunque di far crescere i propri risparmi e magari investirli, arriva anche in Italia, dopo aver superato in Germania, Francia e Spagna quota 100mila clienti in appena 8 mesi.

Storicamente gli italiani sono dei grandi risparmiatori, basti pensare che secondo le stime ABI nei conti correnti nazionali sono depositati oggi oltre 1.746 miliardi di euro. Ora la Fintech nata a Berlino cerca di superare la naturale diffidenza degli italiani ad investire, fornendo loro la possibilità di avvicinarsi al mondo degli investimenti tramite il cashback:

Un meccanismo che permette di approfittare dei rialzi del mercato senza alcun rischio di perdere la cifra investita.

Si legge in una nota stampa di Vivid Money. Tutto ciò potendo monitorare spese ed investimenti da un’unica App, semplice ed intuitiva.

L’offerta Vivid Money

Vivid Money offre:

una App unica, dotata di smart analytics per il monitoraggio e la gestione delle spese, dei risparmi e degli investimenti;

unica, dotata di smart analytics per il monitoraggio e la gestione delle spese, dei risparmi e degli investimenti; un conto bancario e una carta di debito Visa in metallo gratuiti . La carta, disponibile anche in forma virtuale, non riporta al suo esterno alcun dato e può essere bloccata e sbloccata con un solo click direttamente dal proprio smartphone;

e una in metallo . La carta, disponibile anche in forma virtuale, non riporta al suo esterno alcun dato e può essere bloccata e sbloccata con un solo click direttamente dal proprio smartphone; conti secondari con IBAN dedicato condivisibili con altri utenti. Si tratta delle cosiddette “Pocket” utili per dedicare un budget specifico a un determinato scopo;

dedicato condivisibili con altri utenti. Si tratta delle cosiddette “Pocket” utili per dedicare un budget specifico a un determinato scopo; possibilità di aggiungere anche valute diverse dall’euro (oltre 100 quelle disponibili, senza alcuna commissione per il cambio);

(oltre 100 quelle disponibili, senza alcuna commissione per il cambio); la possibilità di svolgere con un semplice drag-and-drop una moltitudine di operazioni, dal trasferire liquidità tra i vari conti all’inviare o richiedere denaro a un altro utente;

cashback con decine di grandi brand, erogato come frazioni di titoli azionari delle migliori aziende del mondo.

È proprio con il chashback che Vivid intende avvicinare i risparmiatori al mondo degli investimenti, iniziando da piccole somme e senza rischi e facendo crescere i loro risparmi insieme alla performance dei titoli. Il tutto con un paracadute: se i titoli scendono le la Pocket dedicata tornerà a consistere soltanto delle somme ottenute col cashback, senza possibilità di perdere la cifra accumulata. Alcuni esempi dei programmi avviati da Vivid: “Champion”, con cui viene premiato l’utente che spende di più in un certo bar o ristorante e le “Super Offerte” con i più importanti brand italiani e stranieri, attivabili invitando con successo un amico ad entrare in Vivid.

L’iscrizione è gratuita con il conto Standard, mentre il conto Prime ha un costo di 9,90 euro al mese. Per i primi tre mesi anche chi attiva un conto Standard potrà provare i vantaggi Prime gratuitamente.

Prossimamente in arrivo ulteriori servizi quali l’integrazione con Google Pay e le altre principali piattaforme di pagamento e Vivid Invest e Cripto Pocket, per investire in un’ampia gamma di 1.000 titoli azionari quotati sui listini americani ed europei, nella maggior parte dei casi senza pagare alcuna commissione, nonché nelle 10 principali criptovalute, da Bitcoin ad Ethereum.

Milioni di persone non riescono a trovare una soluzione semplice ed efficiente per risparmiare e investire il proprio denaro. Con Vivid Money vogliamo permettere ai nostri clienti di organizzare la loro vita finanziaria in modo facile e trasparente, attraverso un’unica app fatta su misura per le loro esigenze.

Dichiara Artem Yamanov, cofondatore di Vivid Money.