VLC, c'è una nuova versione (ma non è la 4)

Il team al lavoro su VLC Media Player ha rilasciato un nuovo aggiornamento per quello che è universalmente riconosciuto come il lettore multimediale in grado di aprire e riprodurre qualsiasi tipo di contenuto. La versione 3.0.17 non può però certo essere definita una major release, portando con sé quasi esclusivamente la correzione di alcuni dei bug riscontrati.

VLC Media Player 3.0.17: download e novità

Tra i problemi risolti, alcuni riguardano la gestione degli output audio o video e i decoder. Corretto un intoppo legato a Direct 3D 11 che per qualcuno si traduceva in crash improvvisi. Il file di installazione non è ancora linkato sulle pagine del sito (accadrà a breve), ma è possibile scaricarlo fin da subito direttamente dal portale ufficiale.

Non mancano comunque alcune nuove funzionalità, a partire dal supporto la riproduzione dei file video DAV (formato proprietario spesso utilizzato dalle videocamere DVR365 e CCTV) e per DTS LBR (Low Bit Rate) oltre che per l’audio non compresso in MP4. Ci sono poi un’ottimizzazione per quanto riguarda l’impiego della memoria con il protocollo HTTP/2, la compatibilità con FourCC per E-AC3, AV1 e GeoVision, con lo spatial audio su iOS e tvOS e alcuni update per le librerie di terze parti.

Dov’è VLC 4?

Guardando avanti, che fine ha fatto la versione 4 di VLC? La promessa di un rilascio entro la fine del 2021 non è stata mantenuta. Se ne parla ormai da anni, sono anche trapelati alcuni screenshot che mostrano in anteprima il restyling dell’interfaccia. Uno è visibile qui sotto, ma risale a un documento del 2019, dunque potrebbero essere stati apportati cambiamenti in corsa.

La prima versione del lettore multimediale è stata pubblicata nel 2001. I lavori sul progetto hanno preso il via in realtà ben prima, già nel 1996, da un’idea di un gruppo di studenti dell’École Centrale Paris. A metà dello scorso anno è stata rilasciata l’edizione ottimizzata per Mac con processore Apple Silicon.