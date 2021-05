VLC: come risolvere il problema dell'aggiornamento su Windows

In questi giorni, avviando VLC su un computer Windows, può capitare di veder comparire un messaggio relativo alla necessità di intervenire manualmente per l’esecuzione di un update. Di cosa si tratta? Chiariamo anzitutto che non si ha a che fare con un malware o con altre tipologie di minacce, come potrebbe far pensare l’utilizzo di un grande font rosso scelto per attirare l’attenzione dell’utente.

VideoLAN e il team di sviluppo di VLC presentano VLC 3.0.14 “Vetinari”. L’aggiornamento che stai per fare non lancerà l’installer, a causa di un problema responsabilità del nostro team. Siamo estremamente dispiaciuti per questo. Dovrai avviarlo manualmente dalla cartella temporanea dopo il download.

Come risolvere il problema dell’aggiornamento di VLC su Windows

Interessato l’aggiornamento alla versione 3.0.14 “Vetinari”. A spiegare l’accaduto è lo stesso team di sviluppo, VideoLAN, con un breve comunicato comparso sulle pagine del sito ufficiale. In breve:

le versioni 3.0.12 e 3.0.13 non possono scaricare gli aggiornamenti automatici, si deve intervenire manualmente;

le versioni 3.0.11 e precedenti possono aggiornare automaticamente alla versione 3.0.14.

Dopo aver fatto click sul pulsante “Sì” per avviare il download dell’update.

Compare così un messaggio che chiede se dare il via il processo o meno.

Il click su “Installa” non avvia però la procedura, a causa del bug segnalato da VideoLAN. La soluzione è comunque a portata di mano.

Se l’aggiornamento è già stato scaricato, lo si può lanciare manualmente accedendo all’esplora risorse (Windows+E) e usare %TEMP% come destinazione nella barra degli indirizzi. Il programma di installazione sarà in quella cartella col nome “vlc-3.0.14-win32.exe” o “vlc-3.0.14-win64.exe” rispettivamente, in base alla versione di Windows in uso (32-bit o 64-bit).

Un doppio click e si avvia l’installazione.

Selezionare “Avanti” per proseguire nel setup.

Al termine della procedura, l’aggiornamento è installato. Il pacchetto risolve alcuni intoppi durante la riproduzione e corregge alcuni problemi relativi alla sicurezza.

Di recente VideoLAN ha lanciato la versione del suo lettore multimediale ottimizzata per garantire il pieno supporto ai nuovi Mac con processore Apple M1. Entro fine anno farà inoltre il debutto la versione 4.0 portando con sé un significativo restyling dell’interfaccia.