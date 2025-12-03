È uscito VLC 3.0.22: scarica subito la nuova versione

VideoLAN ha appena pubblicato VLC 3.0.22, la nuova versione del lettore multimediale gratuito e open source, per sistemi operativi Windows, macOS e Linux. È il primo aggiornamento distribuito nella forma stable da più di un anno a questa parte. Vediamo cosa cambia e come scaricarlo subito, anche se non è ancora comparso sul sito ufficiale.

VLC 3.0.22 è disponibile: novità e download

Quali sono le novità introdotte? Va detto: nonostante l’attesa non ci sono rivoluzioni. Fa parte del changelog l’opzione dav1d-all-layers per il decoder AV1 dav1d con pieno supporto ai livelli spaziali di un flusso di bit AV1 scalabile. Ci sono poi la compatibilità con A_ATRAC/AT1 Matroska (MKV), la gestione delle immagini nei container FLAC, mkv-use-chapter-codec e una palette scura per l’interfaccia Qt oltre al filtro video AMD GPU Frame Rate Doubler (Direct3D 11). Il team di sviluppo si è poi concentrato sulla correzione dei bug riscontrati nel codice, alcuni dei quali compromettevano la corretta visualizzazione dei JPEG e la riproduzione dei file ASF molto corsi. Risolti i problemi che innescavano crash e diverse vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

Per il download di VLC è al momento necessario collegarsi alla directory del progetto e selezionare la giusta versione. Non compare ancora sul sito ufficiale (ma lo farà a breve).

Che fine ha fatto la versione 4.0 del lettore?

Chi segue le evoluzioni del progetto da molto tempo sa che si è iniziato a parlare della release 4.0 ormai parecchi anni fa, ma che non è mai arrivata alla fase di distribuzione. Avrebbe dovuto introdurre un’interfaccia completamente ridisegnata, almeno stando alla promessa formulata da Jean-Baptiste Kempf.

Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, anche se il suo arrivo non è da escludere: nonostante il ritardo accumulato, il team non ha mai dichiarato di aver interrotto i lavori. Restando in tema, il numero uno di VideoLAN di recente è stato premiato in Italia in occasione dell’evento SFSCON.