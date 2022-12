Voce Wi-Fi di TIM: come usare la linea Wi-Fi di casa per le chiamate telefoniche

Perché non è possibile utilizzare la linea Wi-Fi per effettuare le chiamate telefoniche?

Nonostante la connessione Internet offra ampio margine di manovra nel contesto comunicativo, spaziando da app come Skype a WhatsApp, l’impossibilità di poter chiamare un numero, senza costi aggiuntivi, è un limite concreto e ben percepibile.

In questo contesto dunque, il servizio gratuito Voce Wi-Fi di TIM si presenta come una soluzione ideale: esso infatti permette di effettuare e ricevere chiamate tramite cellulare, sfruttando la rete Wi-Fi domestica.

Un vantaggio non da poco, soprattutto per chi ha problemi di copertura e vuole sfruttare appieno tutte le potenzialità della rete. A livello pratico poi, va considerato che le tariffe applicato alle chiamate Voce Wi-Fi sono le stesse dell’offerta mobile attiva per il cliente specifico.

Con Voce Wi-Fi di TIM è finalmente possibile utilizzare la propria linea Wi-Fi per le chiamate

A livello puramente pratico, l’utilizzo di Voce Wi-Fi è alquanto semplice: basta essere clienti mobili di TIM e avere una linea Internet, di un qualunque tipo, con lo stesso operatore (sia essa fibra o ADSL).

Per attivare il tutto poi, non serve neanche attivare un’offerta specifica o scaricare un’app. Stiamo infatti parlando di un servizio che sfrutta la tecnologia Voice Over Wi-Fi (voWiFi), basata su VoIP.

Anche se al momento è possibile utilizzare Voce Wi-Fi solo con i più recenti modelli di Samsung (serie S22), Xiaomi (Serie 12) e Oppi A17, a breve è prevista l’apertura verso praticamente tutti i più famosi produttori nel settore della telefonia mobile.

Questa introduzione è solo uno dei tanti vantaggi offerti da TIM: nell’ambito di connessioni alla rete infatti, questo operatore è tutt’oggi uno dei migliori e maggiormente consolidati tra i tanti operanti sul territorio italiano.

