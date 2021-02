Vodafone: 1 Gigabit, chiamate incluse e 100€ in regalo

Immagina di accedere ad una fibra con velocità di 1 gigabit, di poterlo fare al costo di 29,90 euro al mese, di non avere costi di attivazione e di poter dare disdetta in qualsiasi momento non si ritenga più congrua l’offerta. Si immagini di avere in regalo anche 100 euro in buoni spesa Amazon per tutto ciò. Ora non si deve far altro che aprire gli occhi e cliccare qui, poiché tutto ciò può essere tuo e di tutti coloro i quali decideranno entro il 28 febbraio.

Vodafone, l’offerta che ti regala 100€

L’offerta Vodafone è all’insegna della più totale libertà visto che non implica costi di installazione e concede la libertà di uscita in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi: scegliere non ha oneri, insomma, ma consente anzi di accedere ad una gift card da 100 euro da poter spendere su Amazon.

Per poter accedere all’offerta occorre essere residenti in una delle zone coperte dalla GigaNetwork Vodafone: verificare la propria copertura è dunque il primo passo da compiere:

Nell’offerta sono inclusi la velocità della GigaNetwork (1 Gigabit), traffico senza limiti, chiamate senza limiti verso mobili e fissi nazionali, router Wi-fi con gestione ottimizzata del traffico tra i dispositivi di casa.