Vodafone casa: super offerta per te se clicchi su un semplice link

Durante questo periodo, Vodafone Internet Unlimited, il servizio di rete fissa di Vodafone, viene offerto in super offerta a un prezzo ridotto di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti che si registrano online.

È importante notare che il sito ufficiale di Vodafone offre normalmente il servizio di rete fissa Vodafone Internet Unlimited al prezzo di 27,90 euro al mese per i nuovi clienti e di 22,90 euro al mese per i già clienti rete mobile.

Tuttavia, con questa nuovissima promozione online, se diventi cliente Vodafone il costo senza rete mobile scende a 24,90 euro al mese, con uno sconto di 3 euro al mese. Basta che clicchi a questo è un link diretto.

Per quanto riguarda il contributo di attivazione, va ricordato che dal 13 novembre 2022, per le offerte fibra e ADSL di Vodafone, è previsto un importo rateale di 5 euro al mese per 24 mesi, incluso già nel costo mensile dell’offerta.

Recentemente sono stati offerti anche dei buoni spesa per la linea fissa dal 20 al 22 febbraio 2023, ma è probabile che vengano riproposti.

Cosa è incluso nella super offerta Vodafone Internet Unlimited Special Edition

Internet Unlimited Special Edition di Vodafone ti offre fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload (fino a 1 Gbps su rete FTTH FiberCop) su ADSL, FTTC e FTTH, chiamate illimitate (solo online) e la Vodafone Station in comodato d’uso gratuito.

Per la Fibra FTTH è previsto la Vodafone Wi-Fi 6 Station, ovvero modem con ingresso diretto in fibra e senza moduli SFP e ONT esterni nelle reti Open Fibre, mentre per questo servizio viene offerta la Vodafone Power Station in FTTC o ADSL.

Se sei interessato ad attivare questa imperdibile offerta, basta cliccare sul link qui sotto:

C’è da aggiungere che solamente per le tecnologie FTTC e FTTH, il modem è anche dotato del software Wi-Fi Optimizer, progettato per migliorare le prestazioni delle connessioni wireless.

