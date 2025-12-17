 Down Vodafone, Fastweb e altri operatori: tutti gli aggiornamenti
Down Vodafone, Fastweb e altri operatori: tutti gli aggiornamenti

Problemi in corso per le reti Vodafone, Fastweb e di altri operatori: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul down di questa mattina.
Fastweb+Vodafone

Sono tante le segnalazioni inviate dai clienti Vodafone con riferimento a un down in corso. Non è l’unico operatore interessato dai feedback, ci sono anche Fastweb (fanno parte dello stesso gruppo), CoopVoce, Ho. e PosteMobile. Seguiranno aggiornamenti. Questa la situazione fotografata da Downdetector.

Il down di Vodafone del 17 dicembre 2025

Tutto sul down di Vodafone e Fastweb del 17 dicembre

Abbiamo chiesto un chiarimento a un portavoce della società, ottenendo conferma di un disservizio temporaneo la cui responsabilità è da attribuire a guasti sulla rete gestita da Fibercop.

Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori.

Questo spiega i malfunzionamenti che interessano più operatori. Si tratta dunque di uno stop circoscritto a livello geografico, che interessa però sia la rete fissa sia la rete mobile. La buona notizia è che sono già in corso i lavori necessari per il ripristino.

… in aggiornamento

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 17 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
17 dic 2025
