Vodafone Fibra con chiamate gratis e super offerta

Vodafone Fibra è uno dei servizi Internet da casa che propone costi molto concorrenziali, a cui va aggiunta una super offerta irrinunciabile.

Chi vuole passare alla fibra di Vodafone accedendo a questa pagina, pagherà soltanto 27,90 euro al mese, ottenendo in cambio chiamate illimitate verso tutti.

Ma qual è questa super offerta? Coloro che sono già clienti mobile di Vodafone oppure che intendono farlo a breve, pagheranno soltanto 22,90 euro al mese.

Vodafone Fibra: i dettagli dell’offerta

Attivando online l’offerta Vodafone Fibra si otterrà quanto segue:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; navigazione illimitata fino a 2,5 GBPS in FTTH sulla GigaNetwork Fibra , senza costi di attivazione e né pagamenti per la spedizione del modem;

, senza costi di attivazione e né pagamenti per la spedizione del modem; modem con Wi-Fi Optimizer in comodato d’uso gratuito dotato di software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i tuoi dispositivi.

Come dicevamo, il costo mensile della tariffa per Internet Unlimited è pari a 27,90 euro. Questo costo mensile può essere abbassato a 22,90 euro se si è già clienti Vodafone Mobile.

Non sono previsti vincoli di permanenza, quindi il cliente può decidere di disdire quando vuole. L’unica cosa che dovrà fare è restituire la Vodafone Station entro 30 giorni dalla data di disattivazione della linea.

L’offerta si rinnova in automatico ogni 24 mesi, salvo pagamento di eventuali sconti o rinnovi gratuiti che sono stati usufruiti nel caso in cui si chiede il recesso anticipato, ma anche in caso di disattivazione.

La Vodafone Station è in comodato d’uso gratuito, a patto che l’offerta resti attiva almeno per 24 mesi. Se il cliente chiede il recesso anticipato prima di tale lasso temporale, deve restituirla.

Se questa restituzione non avviene entro 30 giorni a partire dalla data di disattivazione, l’operatore addebiterà un importo pari al valore del pari, che è di 70 euro se il recesso avviene nei primi 12 mesi e di 50 euro dal 13° al 24° mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.