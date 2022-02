Vodafone: Fibra fino a 2,5 Gbps, SCADE DOMANI

La promozione che vedremo oggi scadrà DOMANI ed arriva da Vodafone! Questa offerta, valida per chi ha bisogno di allacciare internet a casa è completamente priva di vincoli contrattuali. Una cosa da non sottovalutare viste le valide alternative presenti nel mercato.

La soluzione dell’operatore rosso che vedremo tra qualche riga ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Il prezzo richiesto è di soli 24,90 euro mensili.

Questa promozione a meno di 25 euro al mese è disponibile con le chiamate illimitate verso tutti solo ONLINE!

Vodafone Fibra: i dettagli della PROMO

La tariffa nello specifico offre internet illimitato a casa con velocità variabile a seconda della copertura e molto altro. Questa soluzione con Internet Flat 24 ore su 24 prevede la connessione illimitata in ADSL, Fibra Misto Rame o FTTH con le performance migliori a seconda della copertura. Ad esempio, in Fiber To The Home, è possibile navigare senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload.

Oltre alla Fibra troviamo nel costo mensile anche la Vodafone Station (Wi- Fi 6 per FTTH, altrimenti di vecchia generazione) e le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso qualsiasi numero mobile e fisso nazionale. Il tutto ad un prezzo incredibile! Stiamo parlando di 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90€.

L’offerta, come detto, include le chiamate senza limiti gratis solo richiedendo l’attivazione ONLINE. Non è possibile richiede la stessa offerta in Negozio. Inoltre, il Modem incluso è in comodato d’uso gratuito e andrà restituito entro 30 giorni se si richiede il cambio gestore oppure il recesso dal contratto. In caso contrario, è previsto il pagamento dell’apparato.

Costi ed altro

La tariffa per avere internet a casa con la qualità Vodafone e con le chiamate illimitate GRATIS è disponibile solo entro DOMANI. Non sono previsti costi di attivazione né tantomeno vincoli contrattuali. Inoltre, anche la spedizione a casa del Modem è completamente a carico dell’operatore rosso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.