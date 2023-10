Vodafone: naviga senza limiti con la fibra 2.5Gbps a soli 24,90€

Vodafone ritorna con una promozione sulla sua fibra, valida per FTTH (Fiber to The Home) e FTTC (Fiber to The Cabinet). Se la vostra zona è coperta, la velocità massima che l’operatore garantisce è di 2,5Gbps, oltre a fornire un modem Wi-Fi incluso e chiamate illimitate.

Il costo di attivazione è di 39,90€ ed è possibile richiedere l’offerta prenotando una chiamata con l’operatore. Lo sconto permette di sottoscriverla a soli 24,90€ al mese, invece che 27,90€.

Vodafone Fibra: cosa include l’offerta

La fibra Vodafone a 24,90€ è richiedibile con costo di attivazione anche rateizzato, pagando 5€ al mese per 24 mesi. Garantisce una connessione fissa FTTH o FTTC con velocità massima di 2,5Gbps, a seconda della copertura della zona e include un router con Wi-Fi ottimizzato, che permette di migliorare ulteriormente prestazioni e stabilità della rete ai dispositivi collegati.

Attivando l’offerta online, sarà inoltre possibile ottenere chiamate illimitate gratis verso tutti i numeri nazionali. Insieme alla Vodafone Station viene inoltre fornita una SIM con 15GB al giorno per navigare già in attesa dell’attivazione della linea fissa a casa. Dopo l’attivazione, i dati a disposizione della SIM si riducono a 1GB.

È possibile verificare la copertura direttamente nella pagina dell’offerta Vodafone Fibra, inserendo la via del vostro domicilio. Nel caso il servizio raggiunga la vostra zona, basterà fare clic sul tasto “Ti chiamiamo noi”, inserendo nel campo richiesto un contatto telefonico. Completata la procedura con l’operatore, sarà concordata la data per l’attivazione della linea fissa da parte di un tecnico a casa vostra.

Vodafone permette di recedere il contratto in qualsiasi momento. La durata minima contrattuale è di 24 mesi, se si decide di recedere in anticipo al termine di questo intervallo di tempo, sarà necessario pagare le bollette residue, con cadenza mensile o in un’unica soluzione. Il costo di disattivazione della linea è di 15€, in caso di passaggio a un altro operatore, e di 23€ per la cessazione totale della linea.

