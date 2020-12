Le prestazioni delle reti 5G e la versatilità di un dispositivo indossabile: così Vodafone presenta oggi Nreal Light, prodotto che arriverà in Europa il prossimo anno, destinato sia all’utenza consumer sia a quella business. Il debutto è previsto entro la primavera 2021 in Germania e Spagna, seguiranno poi altri paesi.

Vodafone annuncia gli occhiali Nreal Light per l’Europa

Si tratta di smart glass ovvero occhiali dotati di funzionalità per la realtà aumentata e la realtà mista, in grado di sovrapporre immagini e informazioni al campo visivo di chi li indossa. Il comunicato ufficiale parla di un’esperienza in grado di riprodurre uno schermo IMAX. Per il funzionamento sarà necessaria la connessione cablata (via USB-C) a uno smartphone Android per l’elaborazione dei dati.

Nreal Light è un prodotto innovativo e siamo entusiasti di annunciare che Vodafone porterà gli occhiali in Europa. Nreal Light, insieme all’elevata velocità della rete Gigabit 5G di Vodafone a bassa latenza, offrirà a consumatori e professionisti un modo economico e accessibile per sperimentare esperienze avanzate di realtà aumentata e mista, redendo il futuro un po’ più vicino per chiunque.

Nella scheda delle specifiche tecniche sistemi per il riconoscimento dell’ambiente circostante, un tracciamento dei movimenti a sei gradi e il tracking delle immagini.

Alcuni degli utilizzi di Nreal Light immaginati da Vodafone si riferiscono all’intrattenimento multimediale, al gaming, all’interazione con i social network, alla navigazione online, alla visione delle immagini e al lavoro con un approccio multitasking e il supporto da parte di applicazioni per la produttività a partire da quelle del pacchetto Office. Previsto inoltre l’arrivo di un Developer Kit per gli sviluppatori.

La progettazione degli occhiali è curata da Nreal, startup con sede a Zhongguancun, polo tecnologico che sorge nel distretto Haidian della città di Pechino.