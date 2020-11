Da oggi è possibile chiedere l’accesso al contributo previsto dalla Fase 1 del Piano Voucher per sottoscrivere un nuovo contratto di connettività a banda ultralarga: il cosiddetto Bonus 500 euro che permette inoltre l’acquisto di un computer o di un tablet. Tra gli operatori (consulta l’elenco completo in PDF) che hanno scelto di aderire all’iniziativa c’è anche Vodafone.

L’offerta di Vodafone per il Bonus 500 euro

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo sul sito ufficiale della telco non sono ancora riportati i dettagli in merito all’offerta da sottoscrivere. C’è però un modulo da compilare inserendo le proprie informazioni per essere poi contattati da un assistente e affiancati nello svolgimento della pratica.

Inserisci i tuoi dati, un nostro consulente ti fornirà tutti i dettagli per richiedere il Bonus del Governo.

Il modulo da compilare per poter ottenere il contributo è già disponibile. Sul proprio sito Vodafone indica le tipologie di linee per le quali è possibile chiedere l’allacciamento usufruendo del voucher.

Il Bonus è disponibile per chi attiva un nuovo contratto in tecnologia Fibra FTTC-VULA-FTTH, con almeno 30Mbit/s in download, o nel caso in cui si abbia già attivo un contratto con Vodafone, passando ad un’offerta in FTTC-VULA o FTTH

Nessun dettaglio invece per il momento in merito a computer o tablet che l’operatore metterà a disposizione dei suoi clienti. Agli interessati si consiglia di visitare con regolarità la pagina dedicata (link a fondo articolo) per gli aggiornamenti. Ricordiamo che per poterne l’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 20.000 euro: rimandiamo alla nostra guida per il calcolo online.