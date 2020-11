Prende il via oggi, lunedì 9 novembre, l’accesso al cosiddetto Bonus 500 euro che permette di sottoscrivere un nuovo contratto per un servizio di connettività a banda ultralarga e di ottenere contestualmente un computer o tablet. Tra gli operatori accreditati (consulta l’elenco completo in PDF) che stanno proponendo offerte ad hoc c’è anche Telecom Italia.

TIM SUPER Voucher Fibra per il Bonus 500 euro

La telco mette a disposizione TIM SUPER Voucher Fibra, abbonamento che all’accesso Internet ad alta velocità (fino a 1 Giga) affianca il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi nella versione da 64 GB. Approfittando del contributo è possibile ottenere un contratto al prezzo mensile di 19,90 euro per 20 mesi e il dispositivo a 29,90 euro anziché 329,90 euro. Questi i dettagli.

Un contributo di 200 euro per attivare una connessione Internet con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s che sarà erogato direttamente in Fattura TIM attraverso un bonus di 10 euro per 20 mesi.

Un contributo di 300 euro per l’acquisto contestuale di un tablet o un computer. Se il costo del prodotto da te scelto supera questo importo, la differenza sarà pagata in contanti alla consegna. Il bonus sarà presente in Fattura TIM per un importo di 300 euro.

Nella pagina dedicata all’offerta (link a fondo articolo) che invitiamo a consultare per approfondimenti c’è anche un menu a tendina in cui indicare la propria regione per la conferma che il proprio comune di residenza sia tra quelli destinatari del contributo. È già disponibile il modulo da compilare. Ricordiamo infine che in questa Fase 1 del Piano Voucher l’accesso al Bonus è riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro: per il calcolo online è possibile far riferimento alla nostra guida.