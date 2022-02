Vodafone e Recommerce: riutilizzo e riciclo come virtù

Vodafone ha annunciato una nuova iniziativa in ottica di economia circolare. Il mondo degli smartphone, infatti, è uno dei più delicati sotto questo profilo poiché i volumi sono altissimi, il materiale utilizzato estremamente prezioso e l’impatto ambientale in discarica estremamente elevato. L’iniziativa vuole “incoraggiare i clienti a permutare o riciclare i loro vecchi device, per un’economia più circolare che limiti al minimo la produzione di rifiuti e riduca ulteriormente le emissioni di carbonio“, agendo sull’interesse dell’utente come leva per stimolare atteggiamenti virtuosi nella gestione del prodotto usato.

Vodafone: riciclo e riutilizzo di smartphone

A partire dalla prossima primavera, nello specifico, Vodafone offrirà in Europa un servizio inclusivo di assicurazione per i nuovi device, supporto tecnico e riparazione dei dispositivi. Una apposita piattaforma digitale sarà portata online per la gestione del servizio, costruendo il tutto sul dialogo azienda-cliente per valutare le migliori opportunità volta per volta: “I clienti saranno incoraggiati a riconsegnare qualsiasi dispositivo mobile non più utilizzabile e, ove possibile, Vodafone assicurerà che i device vengano riciclati in modo responsabile o riutilizzati a fini sociali o benefici. Verrà anche proposta una vasta gamma di smartphone di alta qualità, ricondizionati e a prezzi competitivi“.

A tal fine, un accordo mirato con Recommerce consentirà di mettere in piedi un servizio di permuta su larga scala, offrendo device usati di alta qualità:

Siamo molto orgogliosi di lanciare questa partnership insieme a Vodafone che sta attuando il più grande e avanzato programma di gestione del ciclo di vita dei dispostivi a livello europeo. Siamo certi degli effetti concreti che questa partnership di lungo periodo avrà sull’ambiente e nella lotta contro il cambiamento climatico Augustin Becquet, CEO di Recommerce

Il progetto prevede la messa a punto di servizi specifici che possano incoraggiare atteggiamenti virtuosi di riciclo e riutilizzo, costruendo su questa filiera un vantaggio competitivo che possa abbracciare tutte le parti in causa. Tra gli elementi preannunciati da Vodafone: