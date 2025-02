Volante e pedali wireless per PS5, PS4 e PC: l'affare HORI

Segnaliamo agli appassionati di racing game la super offerta di Amazon che propone il set di HORI con volante e pedali wireless. È compatibile con le piattaforme PS5, PS4 e PC, inoltre può contare sulla licenza ufficiale Sony per assicurare un funzionamento perfetto con le console della famiglia PlayStation. Il segnale compra una distanza massima di 10 metri ed è compatibile con il cambio HORI Racing Shifter a 7 marce (opzionale). Non lasciarti sfuggire lo sconto del 30% sul listino.

HORI: set volante+pedali wireless per PS5, PS4 e PC

La batteria interna assicura un’autonomia fino a 10 ore con una sola ricarica. Tra i punti di forza ci sono la sensibilità e la zona morta del volante regolabile, i pulsanti programmabili, il D-pad multifunzione e un’app dedicata per la personalizzazione delle impostazioni. È possibile cambiarlo al volo dai 270 ai 180 gradi di rotazione. I pedali sono a grandezza naturale. Inoltre, la lista dei giochi compatibili include tutti quelli di guida più celebri: da Gran Turismo 7 ad Assetto Corda, da DiRT a WRC, da quelli della serie F1 a NASCAR. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Lo sconto del 30% sul listino applicato in automatico ti permette di acquistare il set di HORI con volante e pedaliera per PS5, PS4 e PC al prezzo finale di soli 118 euro. Niente male per un articolo promosso da un voto medio superiore a 4/5 nelle recensioni dei clienti.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni se lo ordini adesso. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.