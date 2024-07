Volante per Xbox Thrustmaster marchiato Ferrari: che SCONTO su Amazon (-46%)

Occasione da non perdere su Amazon sul Thrustmaster Ferrari 458 Spider, un volante da corsa per PC e console Xbox, che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale a soli 69,99 euro invece di 129,99.

Questo volante è la scelta perfetta per vivere emozioni di corsa autentiche con i tuoi racing game preferiti: dotato di licenza ufficiale Ferrari, grazie al feedback di forza realistico, sentirai ogni curva, buca e dettaglio della strada come se fossi realmente al volante.

Le impostazioni di sensibilità regolabili ti danno modo di personalizzare ogni aspetto della tua esperienza di gioco, mentre il set di pedali reattivi incluso è progettato per offrirti un controllo totale. Il pedale del freno è regolabile per modulare la velocità e frenare con precisione.

Il sistema Thrustmaster Quick Connect ti permette di collegare e staccare facilmente il volante, così da poter entrare subito in azione per un design robusto e confortevole. La sua struttura ergonomica assicura che anche durante le sessioni di gioco prolungate, potrai goderti un’esperienza di guida affidabile e piacevole.

Approfitta di questo maxi sconto su Amazon e acquistalo a soli 69,99 euro invece di 129,99.