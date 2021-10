Si chiama Volvo LX03 e non è il solito mezzo da lavoro che siamo soliti vedere nelle cave o nei cantieri: si tratta di una pala autonoma ad alimentazione esclusivamente elettrica e gestita da un sistema di intelligenza artificiale. Se questo ancora non fosse sufficiente ad accendere la curiosità, si aggiunga che il prototipo realizzato dall'automaker svedese si ispira a un modello LEGO Technic.

Volvo LX03: come il modello LEGO Technic, ma reale

Come per tutti i concept, non è prevista la produzione in scala, almeno nel breve periodo. È in grado di trasportare fino a 5 tonnellate di materiale e, una volta acquisito il compito da svolgere, di prendere decisioni sulla base dei fattori che caratterizzano l'ambiente che lo circonda, incluse quelle legate all'interazione con operatori in carne e ossa. Particolare degno di nota è l'autonomia, capace di garantire fino a otto ore di operatività senza sosta grazie alle capienti batterie presenti a bordo.

La versione a mattoncini di riferimento è il modello 42081 LEGO Technic Concept Wheel Loader Zeux (lo si trova su Amazon a 158,90 euro), lanciato sul mercato nel 2018 grazie alla collaborazione tra l'azienda di giocattoli danese e il gruppo di Göteborg.

Tra i punti di forza del progetto, stando a quanto reso noto da Volvo, il design modulare: in futuro sarà possibile apportare pochi cambiamenti alla struttura di base per adattarlo alle specifiche esigenze manifestate dai clienti, così da sopportare carichi di lavoro differenti e operare nei contesti più disparati.