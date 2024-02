Vorresti acquistare Binance Coin sotto 1$? Pullix potrebbe essere ancor meglio a 14 cent

Gli investitori spesso ricordano di aver perso le prime opportunità come l’acquisto di Binance Coin (BNB) per meno di un dollaro. Tuttavia, è importante rimanere positivi e cercare la prossima potenziale opportunità sul mercato. Pullix (PLX) potrebbe essere proprio questa opportunità, con il suo attuale prezzo di prevendita di $ 0,14 che si prevede aumenterà di 100 volte quando verrà lanciato il mese prossimo.

Cos’è Pullix (PLX)?

Pullix si distingue nell’affollato spazio delle criptovalute con il suo innovativo modello di scambio ibrido che unisce le migliori caratteristiche degli scambi decentralizzati (DeFi) e centralizzati (CeFi). L’obiettivo è affrontare i problemi persistenti che affliggono da tempo entrambi i sistemi.

Per i trader frustrati dalle commissioni elevate, dalla scarsa liquidità e dai problemi di sicurezza degli scambi attuali, Pullix presenta una nuova alternativa. I 7 milioni di dollari raccolti finora durante l’evento di prevendita dimostrano che gli investitori credono in ciò che Pullix ha da offrire.

Ciò che rende Pullix particolarmente attraente è la sua attenzione nel soddisfare le principali esigenze del mercato senza compromettere l’autonomia o la sicurezza dell’utente. Gli utenti hanno il controllo sulle proprie chiavi e risorse in ogni momento, non ci sono requisiti KYC e la piattaforma è costruita sulla comprovata tecnologia blockchain di Ethereum.

Mentre Binance ha raggiunto una valutazione di oltre 100 miliardi di dollari fornendo supporto per le criptovalute, immagina cosa potrebbe ottenere Pullix con il suo piano di offrire trading su forex, ETF, materie prime, azioni e altro ancora. Pullix ha il potenziale per diventare la scelta ideale per trader e investitori di ogni provenienza.

Il token PLX e l’opportunità di prevendita

Forse l’aspetto più innovativo di Pullix è il suo token PLX, attualmente disponibile ad un prezzo di prevendita di soli 14 centesimi. Il token PLX è fondamentale per l’ecosistema Pullix, offrendo agli utenti commissioni di negoziazione ridotte, partecipazione alle decisioni di governance e accesso esclusivo a nuove funzionalità della piattaforma.

L’implementazione più impressionante del team è il programma “Trade-to-Earn” che premia gli utenti con una quota dei profitti della piattaforma semplicemente per il trading. Pullix è il primo scambio a offrire un programma del genere e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i trader vengono ricompensati per la loro attività.

L’entusiasmo che circonda Pullix rispecchia i primi giorni dell’ICO di Binance che ha introdotto BNB a soli $ 0,15 prima di raggiungere oltre $ 600 nel 2021. Gli analisti possono prevedere che il prezzo di 0,14$ crescerà fino a 10$ nel prossimo anno man mano che il mercato realizzerà il potenziale di Pullix e del suo PLX gettone.

Binance Coin (BNB) può reagire nel 2024?

Il 2021 ha visto Binance consolidare la sua posizione di exchange leader mentre la criptovaluta FOMO si è diffusa nelle principali piattaforme di notizie e social media. Dopo aver raggiunto un prezzo simbolico di 690 dollari e una capitalizzazione di mercato di 109 miliardi di dollari, Binance Coin si è tirata indietro negli ultimi mesi mentre lotta contro le sfide legali e la crescente concorrenza.

La sfida più notevole è arrivata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha multato Binance di 4 miliardi di dollari per aver violato molteplici leggi. Anche se la multa è un duro colpo, forse la preoccupazione più grande per Binance è la perdita del CEO di Binance, Changpeng Zhao, che sta affrontando accuse penali negli Stati Uniti.

Binance ora deve lottare per riconquistare la sua posizione di principale hub di scambio e respingere concorrenti emergenti come Pullix. Il nuovo CEO deve osservare da vicino Pullix, poiché il suo modello ibrido unico e i suoi programmi di ricompensa innovativi rappresentano una vera minaccia al dominio di Binance.

Nonostante le sfide attuali, molti analisti ritengono che Binance Coin abbia ancora un forte potenziale di crescita nei prossimi anni. La base di utenti consolidata offre una solida base affinché il nuovo team possa sviluppare ed espandere l’ecosistema Binance.

L’analisi tecnica del grafico di Binance mostra la zona 350$ – 360$ come la resistenza che deve essere ribaltata se Binance Coin vuole recuperare i suoi massimi storici. È possibile osservare un forte supporto nell’intervallo 250 – 260 dollari e, nel caso in cui tale livello dovesse fallire, a 200 dollari.

