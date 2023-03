Voucher MISE: ecco le proposte di Aruba in Fibra

Anche Aruba come altri provider offre la possibilità di aderire al Voucher MISE. Vediamo dunque come risparmiare fino a 2500 euro sull’abbonamento in Fibra.

Voucher MISE: le proposte di Aruba

Il gestore italiano prevede ben due offerte per avere internet in azienda scontato con il Voucher Governativo. Vediamo le tariffe disponibili:

Fibra Aruba PRO XL : questa prima tariffa offre internet flat 24 ore su 24 fino a 2.5 Gigabit al secondo in download ed 1 Gigabit al secondo in upload , chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi utenza mobile e fissa in tutta Italia, indirizzi IPv4 e IPv6 statici inclusi, Modem con Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito e l’assistenza tramite chat disponibile senza limitazioni di orario. In questo caso lo sconto di 2000 euro viene spalmato per 36 mesi. Il contributo da versare ogni mese ammonta a 12,21 euro di sola IVA.

Fibra Aruba PRO: la promozione in questione invece è anche quella più vantaggiosa in termini economici. Questa tariffa offre internet senza limiti in FTTH, chiamate senza limiti dal fisso verso numeri di rete mobile e fissa, indirizzi IPv6 e IPv4 statici compresi nel prezzo, Modem Wi-Fi e molto altro ancora. Il tutto con uno sconto di 500 euro per 18 mesi. La spesa mensile richiesta ammonta a 6,11 euro.

Costi ed altro

Le due promozioni che abbiamo visto sinora non hanno alcun contributo iniziale richiesto per l’attivazione del servizio. Questo non cambia anche per le Aree Bianche.

