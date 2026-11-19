Se oggi provassimo a dire qualcosa a Voyager 1, la risposta arriverebbe tra due giorni… Intanto la sonda della NASA continua, imperturbabile, il suo viaggio nello spazio siderale.

Voyager 1 ha superato il giorno luce e punta verso un’altra stella

Mercoledì alle 5:16 del mattino (ora della costa orientale degli Stati Uniti), Voyager 1 ha tagliato un traguardo che la NASA ha descritto con sobrietà: è molto, molto lontana . Ha raggiunto un giorno luce da noi. In numeri sono circa 25 miliardi di chilometri. È la distanza che la luce, la cosa più veloce che conosciamo, percorre in 24 ore.

Per capirci: un segnale radio impiega un giorno intero ad arrivare fino alla sonda. La conversazione è più una corrispondenza a mezzo cartolina che una telefonata. Ma la sonda viaggia da 49 anni. Nessun altro oggetto costruito dagli esseri umani è mai arrivato così lontano, e per ora nessuno ci si avvicina.

Il bello è che funziona ancora. La NASA è riuscita a tenerla in vita, e Voyager 1 continua a mandare dati su onde di plasma, campi magnetici e particelle che popolano lo spazio. Un apparecchio nato in un’altra epoca tecnologica fa ancora il suo lavoro in mezzo al buio, mentre da noi uno smartphone dopo tre anni sembra già un reperto archelogico.

Una meta che non vedremo (né vedranno i nostri nipoti)

La sonda ha una direzione precisa dal 1980, quando ha chiuso il suo compito principale, i sorvoli di Giove e Saturno. Punta verso Gliese 445, una stella nella costellazione dell’Orsa Minore, a 17 anni luce. Viaggia a quasi 38.000 miglia orarie, circa 61.000 km/h. Eppure ci metterà circa 40.000 anni a passarle accanto.

Voyager 2 è stata lanciata 16 giorni prima della sorella, ma non è la prima al traguardo. Raggiungerà il giorno luce di distanza, nel 2035. Insomma, anche nello spazio profondo, partire per primi non garantisce di arrivare per primi.