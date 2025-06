VPN a 1,11 euro al mese scegliendo PrivadoVPN

Una VPN a 1 euro al mese? Grazie all’ultima offerta di PrivadoVPN è possibile: il piano di due anni è disponibile al prezzo scontato di 1,11 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

PrivadoVPN è un provider di servizi VPN con sede in Svizzera e offre dunque il vantaggio di operare secondo le leggi sulla privacy del Paese elvetico, tra le più severe in tutto il mondo. Le sue applicazioni sono disponibili per PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone, Android TV e Amazon Fire TV, oltre al supporto per la configurazione personalizzata su router e ambienti Linux.

Vacanze estive in sicurezza

L’utilizzo di una VPN si rivela molto utile anche in vacanza, specialmente se si trascorreranno più giorni all’estero. Un servizio di rete privata virtuale aiuta infatti a mantenere i propri dati personali al sicuro quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti, reti non protette e per questo terreno fertile di hacker e utenti malintenzionati.

Sempre a proposito di privacy, con una VPN attiva è possibile evitare che i propri dati sensibili – come password e numeri delle carte di credito – finiscano in mano ai cybercriminali durante una sessione Internet poco sicura. E questo succede molto più frequentemente di quanto si pensi, anche magari solo per acquistare i biglietti di un’attrazione che si visiterà il giorno seguente.

Un altro caso d’uso frequente della VPN è per sbloccare la visione dei contenuti streaming all’estero. Avete mai dovuto fare i conti con il messaggio “Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese”? Ecco, utilizzando una VPN si può aggirare facilmente il blocco geografico, così da poter vedere tutti i propri contenuti preferiti, dagli eventi sportivi alle serie tv.