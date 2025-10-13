VPN 100% no-log, veloce e custom: solo 1,99 €/mese per PIA

Si scrive PIA, si legge VPN: quella di Private Internet Access è in sconto dell’81% con una super offerta riservata alla sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Oltre al forte risparmio ci sono anche 2 mesi gratis di accesso senza limitazioni a tutte le funzionalità del servizio. Vediamo cosa la rende un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Super offerta per la VPN di Private Internet Access

Tutto è pensato per garantire il massimo rispetto possibile della privacy, a partire dalla rigorosa politica no-log per garantire che nessun dato sarà mai salvato né ceduto a terzi. Tra le altre caratteristiche più importanti ci sono l’IP dedicato per il controllo completo dell’esperienza online, un antivirus costantemente aggiornato per la protezione dai malware, la compatibilità con tutti i dispositivi e la possibilità di collegarsi a migliaia di server distribuiti in 91 paesi del mondo. Insomma, a conti fatti è una soluzione all-in-one, completa e personalizzabile a seconda delle esigenze di ognuno. Visita il sito ufficiale per conoscere altri dettagli.

L’abbonamento biennale è la formula più conveniente, con l’81% di sconto e in aggiunta 2 mesi gratis. Vale a dire che lo puoi attivare subito al prezzo mensile di soli 1,99 euro, con un risparmio significativo rispetto al listino.

L’infrastruttura globale di Private Internet Access si basa su un software completamente open source e può contare su un catalogo di funzionalità in costante espansione. Tra le altre incluse e che non abbiamo ancora citato figurano il blocco delle pubblicità, l’impiego di protocolli evoluti come WireGuard e nessuna limitazione in termini di banda, così da poter contare sulla VPN anche per lo streaming e il gaming, oltre che per navigare, comunicare e lavorare. A questo si affianca la possibilità di rivolgersi in caso di necessità a un’assistenza clienti raggiungibile 24/7.