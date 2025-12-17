VPN con 3 mesi extra e -87% per Natale: è Surfshark

Assicurati oltre 2 anni di protezione totale per i tuoi dispositivi e per i tuoi dati, con l’offerta invernale lanciata da Surfshark. È a tempo limitato e taglia il prezzo della VPN premium, proponendo uno sconto fino all’87% rispetto al listino con l’abbonamento biennale, aggiungendo inoltre 3 mesi extra gratis senza limitazioni. Vediamo cosa include.

Surfshark taglia il prezzo della VPN per Natale

C’è ovviamente l’accesso alla Virtual Private Network con più di 4.500 server in tutto il mondo, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere quello reale. È l’ideale per navigare, lavorare, giocare e riprodurre i contenuti in streaming. La tutela della privacy è affiancata da strumenti per il blocco delle pubblicità, dei pop-up (anche quelli fastidiosi dei cookie) e dei tracker, evitando così ogni forma di tracciamento. Ci sono poi un antivirus sempre aggiornato e la possibilità di configurazione su device illimitati: smartphone, tablet, computer desktop e laptop. Ancora, la politica di no-log assicura che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa con terzi, un dettaglio molto importante. Scopri di più sul sito ufficiale.

Grazie allo sconto fino all’87% puoi scegliere l’abbonamento biennale per il piano Starter di Surfshark al prezzo mensile di soli 1,99 euro, poco più del costo di un caffè al bar. In alternativa, se cerchi una formula più completa e versatile, ci sono le opzioni One a 2,29 euro e One+ a 4,19 euro. In ogni caso, come anticipato in apertura, l’offerta invernale aggiunge 3 mesi extra gratis per arrivare fino a marzo 2028 senza bisogno di effettuare rinnovi.

Inoltre, la garanzia soddisfatti o rimborsati permette di recuperare per intero la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non soddisfa le aspettative. In caso di problemi, dubbio o domani potrai rivolgersi all’assistenza 24/7 raggiungibile tramite live chat o email.